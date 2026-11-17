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Azerbaycan'da din görevlilerinin devlet memurluğunda görev almasını engelleyen yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 Ekim 2026'da kabul edilen Devlet Hizmeti Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin kararnameyi 16 Kasım'da imzaladı.

Yeni kanunun 20. maddesinde yer alan düzenlemeye göre din görevlileri, devlet memurluğu kadrolarına atanamayacak kişiler arasında sayıldı. Böylece din görevlisi statüsündeki kişiler için devlet memurluğunda görev alma imkanı sınırlandırıldı.

DİN GÖREVLİSİ OLUP OLMADIKLARI KONTROL EDİLECEK

Yeni Müsavat'ta yer alan habere göre, devlet memurluğuna başvuran kişilerin din görevlisi olup olmadığı ilgili devlet kurumları tarafından incelenecek. Kanunda yer alan uygulama kapsamında bu kontrol, Elektronik Hükümet Bilgi Sistemi üzerinden ilgili kurumlara gönderilecek sorgularla gerçekleştirilecek. Başvurulara ilişkin sorguların 7 iş günü içerisinde yanıtlanması öngörülüyor. Düzenleme yalnızca din görevlisi statüsündeki kişileri kapsıyor. Dolayısıyla herhangi bir dine mensup olan bütün vatandaşların devlet memurluğuna başvurmasının yasaklandığı anlamına gelmiyor.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARININ ARDINDAN GELDİ

Azerbaycan'daki yeni düzenleme, ülkede okullarda başörtüsü kullanımına ilişkin tartışmaların devam ettiği bir dönemde yürürlüğe girdi. Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 21 Eylül 2026'da öğrencilerin okul kıyafetlerine, 6 Ekim 2026'da ise öğretmenlerin giyim kurallarına ilişkin yeni düzenlemeleri kabul etmişti.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLER OKULLARA ALINMAMIŞTI

Söz konusu düzenlemelerde doğrudan başörtüsü yasağına yer verilmemişti. Ancak okul kıyafetlerinin bütünlüğünü bozduğu veya laik eğitim ilkesiyle uyuşmadığı değerlendirilen giysilerin kullanımına kısıtlama getirilmişti. Kuralların uygulanmasının ardından bazı okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmadığı, öğretmenlerin de kıyafetleri nedeniyle kısıtlamalarla karşılaştığı yönünde haberler yayımlanmıştı. Uygulamalar ülkede protestolara ve tartışmalara neden olurken yeni Devlet Hizmeti Kanunu'nun din görevlilerine yönelik düzenlemesi de laiklik ve dini özgürlükler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi