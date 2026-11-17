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Brezilya'da gökyüzünde kaydedilen sıra dışı görüntüler merak uyandırdı. Bulutların arasında süzülüyormuş gibi görünen dikdörtgen biçimindeki oluşum, gökyüzünde açık bırakılmış bir kapıyı andırdı.

GİZEMLİ ŞEKLİN SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ

Belirgin kenarlarıyla dikkat çeken oluşumun ışık, perspektif veya atmosferik bir olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor. Görüntülere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.