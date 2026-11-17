Brezilya semalarında gizemli görüntü! Gökyüzünde beliren şekil şaşkına çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Brezilya'da gökyüzünde kaydedilen görüntülerde, bulutların arasında açık bir kapıyı andıran dikdörtgen biçiminde gizemli bir şekil belirdi. Büyük merak uyandıran oluşumun ışık, perspektif veya atmosferik bir olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor.
Brezilya'da gökyüzünde kaydedilen sıra dışı görüntüler merak uyandırdı. Bulutların arasında süzülüyormuş gibi görünen dikdörtgen biçimindeki oluşum, gökyüzünde açık bırakılmış bir kapıyı andırdı.
GİZEMLİ ŞEKLİN SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ
Belirgin kenarlarıyla dikkat çeken oluşumun ışık, perspektif veya atmosferik bir olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor. Görüntülere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.