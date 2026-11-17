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Çinli teknoloji devi Honor, Türkiye'de yerli akıllı telefon üretimine başladı. Salcomp ile iş birliği yapan şirket, İstanbul Avcılar'daki tesiste ilk yerli modeli Honor X7d 4G'nin seri üretimine geçti. İlk etapta 10 milyon dolarlık yatırım yapan marka, 100 kişiye istihdam sağlarken 2026'nın son çeyreğinde 50 bin telefon üretmeyi hedefliyor.

2027 HEDEFİ 300 BİN TELEFON

Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre Honor, Türkiye'deki üretim kapasitesini önümüzdeki yıl artırmayı planlıyor. Şirketin hedefleri arasında 2027 yılında yıllık üretim kapasitesini kademeli olarak 300 bin adede çıkarmak ve yılın başından itibaren X7d 4G'nin yanı sıra yeni modellerin de üretimine geçmek bulunuyor.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN STRATEJİK BİR PAZAR"

Honor Türkiye Genel Müdürü Zhu Wentong (Mike), yatırımın şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Türkiye'deki faaliyetlerinin yalnızca finansal bir yatırım olmadığını vurgulayan Wentong, yerel pazarda kalıcı olmayı ve iş ortaklarıyla birlikte büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.

Wentong, "Türkiye; güçlü tüketici talebi, sağlam sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle bizim için stratejik bir pazar. İlk adımı dünyada en çok tercih edilen serimiz X ile atıyoruz. Hedefimiz, yenilikçi ürünleri daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunmak." dedi.

YERLİ ÜRETİM TELEFONUN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Türkiye'de üretilmeye başlanan Honor X7d 4G, 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 35 W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. SGS'nin 5 yıldızlı Premium Performans sertifikasına sahip cihaz, 2 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklılık testlerinden geçirilirken IP65 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı koruma sunuyor.

6,77 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranla gelen telefonun arka tarafında 108 MP ana kamera bulunuyor. Cihazda ayrıca AI Silgi, AI Genişletme ve Gözleri Aç gibi yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özellikleri yer alıyor.

Siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Honor X7d 4G, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi