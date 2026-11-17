Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net talimat: Yılbaşına kadar bitsinGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündem maddesi fon soruşturmaları oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına, "Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım. Önümüze bakalım" talimatını verdiği belirtildi. Toplantıda, piyasa bozucu eylemlere yönelik cezaların ağırlaştırılmasını öngören yeni Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemesi de ele alındı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında fon soruşturmalarının yılbaşına kadar tamamlanması talimatını verdi.
- AK Parti, piyasa bozucu eylemlere yönelik hapis ve idari para cezalarını ağırlaştıracak yaklaşık 25 maddelik yeni SPK kanun teklifini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.
- Türkiye'nin dönem başkanlığında Türk devletleri arasında ortak kalkınma bankası kurulması ve İstanbul Havalimanı'nda ortak kontuar oluşturulması projeleri teklif edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirildi.
Toplantının ana gündem maddesini fon soruşturmaları oluştururken Erdoğan'ın kurmaylarına sürecin tamamlanmasına yönelik talimatlar verdiği aktarıldı. Erdoğan'ın toplantıda, "Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım. Önümüze bakalım" ifadelerini kullandığı belirtildi.
YENİ SPK DÜZENLEMESİ MASADA
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmalar ve bütçe görüşmelerine ilişkin sunum yaptı.
Güler, hazırlıkları devam eden Sermaye Piyasası Kanunu teklifine ilişkin MYK üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda düzenlemeye yönelik çeşitli öneriler dile getirildi.
AK Parti'nin yeni düzenlemeyi yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.
PİYASA BOZUCU EYLEMLERE CEZALAR AĞIRLAŞTIRILACAK
Kulislerde, yeni SPK kanun teklifinin yaklaşık 25 maddeden oluşmasının beklendiği konuşuluyor.
Düzenlemeyle piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara uygulanan hapis ve idari para cezalarının ağırlaştırılması planlanıyor.
Ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, denetim eksikliklerinin ortadan kaldırılması ve sermaye piyasalarında şeffaflığın artırılması amacıyla yeni önlemler üzerinde çalışılıyor.
TÜRK DEVLETLERİ İÇİN ORTAK KALKINMA BANKASI ÖNERİSİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da toplantıda yaklaşık 45 dakika süren bir sunum yaptı.
Zorlu'nun gündeminde Türk dünyasına yönelik projeler vardı.
Sunumda, Türk devletleri arasında kurulması planlanan ortak kalkınma bankası projesi ele alındı. Mevcut yatırım fonundan farklı bir yapıda olması düşünülen bankanın, Türkiye'nin dönem başkanlığında diğer ülkelere teklif edilmesi planlanıyor.
Bankanın kurulması durumunda uluslararası alanda daha yüksek kredibiliteye sahip bir yapıya ulaşılması öngörülüyor. Böylece başta Orta Koridor ve Kalkınma Yolu olmak üzere çeşitli projelerde iş insanlarına yeni kredi ve destek imkânları sunulması amaçlanıyor.
Zorlu, sunumunda Türk dünyasının bir cazibe merkezi haline geldiğine de dikkat çekti. Özellikle ABD ve Rusya'nın son dönemde Türk Devletleri Teşkilatına yönelik ilgisinin arttığı belirtildi.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ORTAK KONTUAR HAZIRLIĞI
Türk devletleri arasında havalimanlarında ortak kontuar oluşturulması projesi de toplantının gündemindeydi.
Kürşad Zorlu, Türkiye'nin dönem başkanlığında hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmanın son durumunu anlattı.
İstanbul Havalimanı'nda projeye ilişkin hazırlıklar sürerken, kullanılacak panoların hazırlandığı öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarının bu noktadan geçiş yapabilmesi hedefleniyor.