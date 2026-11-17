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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirildi.

Toplantının ana gündem maddesini fon soruşturmaları oluştururken Erdoğan'ın kurmaylarına sürecin tamamlanmasına yönelik talimatlar verdiği aktarıldı. Erdoğan'ın toplantıda, "Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım. Önümüze bakalım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

YENİ SPK DÜZENLEMESİ MASADA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmalar ve bütçe görüşmelerine ilişkin sunum yaptı.

Güler, hazırlıkları devam eden Sermaye Piyasası Kanunu teklifine ilişkin MYK üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda düzenlemeye yönelik çeşitli öneriler dile getirildi.

AK Parti'nin yeni düzenlemeyi yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.

PİYASA BOZUCU EYLEMLERE CEZALAR AĞIRLAŞTIRILACAK

Kulislerde, yeni SPK kanun teklifinin yaklaşık 25 maddeden oluşmasının beklendiği konuşuluyor.

Düzenlemeyle piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara uygulanan hapis ve idari para cezalarının ağırlaştırılması planlanıyor.

Ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, denetim eksikliklerinin ortadan kaldırılması ve sermaye piyasalarında şeffaflığın artırılması amacıyla yeni önlemler üzerinde çalışılıyor.

TÜRK DEVLETLERİ İÇİN ORTAK KALKINMA BANKASI ÖNERİSİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da toplantıda yaklaşık 45 dakika süren bir sunum yaptı.

Zorlu'nun gündeminde Türk dünyasına yönelik projeler vardı.

Sunumda, Türk devletleri arasında kurulması planlanan ortak kalkınma bankası projesi ele alındı. Mevcut yatırım fonundan farklı bir yapıda olması düşünülen bankanın, Türkiye'nin dönem başkanlığında diğer ülkelere teklif edilmesi planlanıyor.

Bankanın kurulması durumunda uluslararası alanda daha yüksek kredibiliteye sahip bir yapıya ulaşılması öngörülüyor. Böylece başta Orta Koridor ve Kalkınma Yolu olmak üzere çeşitli projelerde iş insanlarına yeni kredi ve destek imkânları sunulması amaçlanıyor.

Zorlu, sunumunda Türk dünyasının bir cazibe merkezi haline geldiğine de dikkat çekti. Özellikle ABD ve Rusya'nın son dönemde Türk Devletleri Teşkilatına yönelik ilgisinin arttığı belirtildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ORTAK KONTUAR HAZIRLIĞI

Türk devletleri arasında havalimanlarında ortak kontuar oluşturulması projesi de toplantının gündemindeydi.

Kürşad Zorlu, Türkiye'nin dönem başkanlığında hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmanın son durumunu anlattı.

İstanbul Havalimanı'nda projeye ilişkin hazırlıklar sürerken, kullanılacak panoların hazırlandığı öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarının bu noktadan geçiş yapabilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi