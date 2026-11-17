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Konak’ta Gazi Bulvarı’nda meydana gelen kazada, belediye otobüsü ile çarpışan tramvay raydan çıktı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

GAZİ BULVARI’NDA KAZA

Akdeniz Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, Gazi Bulvarı’nda sola dönmek için manevra yapan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsü ile Halkapınar yönünden Fahrettin Altay yönüne giden tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tramvay raydan çıktı.

SEFERLER KISA SÜRE AKSADI

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süre aksayan tramvay seferleri, yapılan incelemenin ardından normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı