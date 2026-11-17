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Udaipur'u ziyaret eden Taylandlı kadın turist, yolculuğu sırasında karşılaştığı rahatsız edici davranışları canlı yayınında paylaştı. Otobüs şoförünün, kadının istememesine rağmen ısrarla öpücük talep ettiği ve rahatsız edici davranışlarını sürdürdüğü öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yerel polis ekipleri, Abrar Khan olarak belirlenen şoförü gözaltına aldı. Olay, Hindistan'da yabancı turistlerin güvenliği ve kadınlara yönelik tacizin önlenmesi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

TURİST GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Yaşanan olayın ardından, özellikle yabancı kadın turistlerin ulaşım hizmetlerinden yararlanırken karşılaşabilecekleri güvenlik sorunlarına dikkat çekildi. Turistlere yönelik taciz olaylarının önlenmesi için denetimlerin artırılması ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiği yönündeki çağrılar yeniden öne çıktı.