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Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz gün kuruluşunu ilan eden "Kürdistan Ulusal İttifak"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel'in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da 7 Kasım günü bir araya gelen Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Kürdistan Demokrat Partisi/Kuzey (PDK-Bakur) Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Pelkurd, Vejin, Kürdistan Ulusal İnisiyatifi'nin de aralarında bulunduğu yapıların katılımıyla kuruluşu ilan edilen "Kürdistan Ulusal İttifakı" HEVBENDİ) hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel'in de bulunduğu çok sayıda siyasetçi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyona ilişkin PSK'den yapılan açıklamada, PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel, PSK Genel Başkan Yardımcısı Hasan Dağtekin, PELKURD Yöneticisi Fuad Önen, PWK Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Can Azbay, siyasetçiler Ali Öncü, Rojbin Bükün, Ali Çeven, Aryan Serhed ve Ali Aydın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ve benzeri baskılar, yöneticilerimizin gözaltına alınmaları bizi yıldıramayacak, Kürt halkı ulusal demokratik haklarını elde edene kadar tüm yurtsever kesimlerle birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Tüm duyarlı kesimleri HEVBENDİ'ye yönelik saldırılara karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Baskılara bizi yıldırmayacak, HEVBENDİ'ye sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA