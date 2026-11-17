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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin milletvekillerini selamladığı sırada CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar arasında yaşanan sözlü tartışma yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin komisyon salonuna gelmesinin ardından milletvekillerini selamlaması sırasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bakan Çiftçi'nin CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'yı selamladığı sırada Arı, Sözcü TV'ye kayyum atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arı'nın konuşmasının uzaması üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar duruma tepki gösterdi.

Kırkpınar'ın tepkisi üzerine Arı, "Size ne oluyor be! Otur işine bak. Sana mı soracağım ne yapacağımı. Terbiyesizlik yapma" ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un araya girmesiyle kısa süreli tartışma sona ererken, komisyon görüşmelerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sunumuyla devam edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı