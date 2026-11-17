Fransız devinin yalnızca Real Madrid'e ödeyeceği bonservis bedeliyle değil, Arda Güler'e sunmayı planladığı maaşla da dikkat çektiği belirtildi. İspanyol basınındaki iddiaya göre PSG, milli futbolcuya yıllık 22 milyon euro net maaş teklif etmeye hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Arda Güler, Avrupa futbolunun en yüksek maaş alan oyuncuları arasına girebilir.

GÖZLER REAL MADRID VE ARDA GÜLER'DE

PSG'nin kış transfer dönemi için hazırlık yaptığı öne sürülen dev teklif karşısında Real Madrid'in nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İspanyol ekibinin Arda Güler'i bırakmaya sıcak bakıp bakmayacağı ve milli futbolcunun olası bir transfer teklifine nasıl yaklaşacağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi