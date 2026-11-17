Arda Güler'e servet! PSG'nin hazırladığı teklif dudak uçuklattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için İspanyol basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Paris Saint-Germain'in (PSG), 21 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için 200 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlandığı öne sürüldü. Fransız devinin Arda'ya yıllık 22 milyon euro net maaş teklif etmeyi planladığı belirtildi.
- Paris Saint-Germain, Arda Güler'i kış transfer döneminde kadrosuna katmak için Real Madrid'e 200 milyon euro bonservis teklif etmeyi planlıyor.
- PSG'nin Arda Güler'e yıllık 22 milyon euro net maaş teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.
- Real Madrid'in 21 yaşındaki futbolcuyu bırakıp bırakmayacağı ve oyuncunun olası teklife yaklaşımı henüz bilinmiyor.
Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. İspanyol internet sitesi ElGolDigital'in haberine göre Paris Saint-Germain, genç yıldızı kış transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
PSG'DEN 200 MİLYON EUROLUK TRANSFER PLANI
Haberde, Fransız ekibinin Arda Güler'in yükselen performansı ve gelecekteki potansiyeli nedeniyle astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürüldü.
Psg yönetiminin, 21 yaşındaki milli futbolcunun transferi için Real Madrid'e tam 200 milyon euro teklif etmeyi planladığı iddia edildi.
ARDA GÜLER'E YILLIK 22 MİLYON EURO MAAŞ
Fransız devinin yalnızca Real Madrid'e ödeyeceği bonservis bedeliyle değil, Arda Güler'e sunmayı planladığı maaşla da dikkat çektiği belirtildi. İspanyol basınındaki iddiaya göre PSG, milli futbolcuya yıllık 22 milyon euro net maaş teklif etmeye hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Arda Güler, Avrupa futbolunun en yüksek maaş alan oyuncuları arasına girebilir.
GÖZLER REAL MADRID VE ARDA GÜLER'DE
PSG'nin kış transfer dönemi için hazırlık yaptığı öne sürülen dev teklif karşısında Real Madrid'in nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İspanyol ekibinin Arda Güler'i bırakmaya sıcak bakıp bakmayacağı ve milli futbolcunun olası bir transfer teklifine nasıl yaklaşacağı henüz bilinmiyor.
Yorumlar (3)
hem karakterli, hem futbolun en iyisini oynuyor hem milliyetçi ve inançlı bir çocuk. allah daha da başarılar nasip etsin.
Daha 20 yaşında veledin kazandığı paralara bak. Akıl alır gibi değil ya. Kime ne faydası var şu milyonluk beşiklerin? Amaç insanları uyutmak gerçeği görmelerine engel olmak değil mi? Bu bebenin ne faydası var insanlığa? Hadi bilim adamı desen mühendis desen prof desen vs vs anlarım ama daha konuşmayı beceremeyen çocuklar bir topun peşinden koşuyor diye milyon dolarlar alıyor.
Bizim Arda iyi oğlandır kalender çocuktur
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