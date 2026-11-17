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Sırbistan’da, Sırp Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı bu sabah Belgrad yakınlarında düştü. Kazada uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

STARA PAZOVA YAKINLARINDA DÜŞTÜ

Sırp basınında yer alan haberlere göre, MiG-29 tipi savaş uçağı Belgrad’ın kuzeybatısında, Stara Pazova ile Nova Pazova arasındaki bir tarlaya düştü. RTS’nin haberine göre uçak, Belgrad yakınlarındaki Batajnica Havalimanı’nda konuşlu 204. Havacılık Tugayı’na aitti.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Pilotun ölümünü Sırbistan Radyo Televizyonu doğruladı. Pilotun kimliği henüz açıklanmadı.

ENKAZ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Kazanın ardından uçak alevler içinde kalırken, bölgeden yoğun siyah duman yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, uçağın düştüğü tarlada enkazın tamamen yandığı görüldü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza yerine ambulans, polis, askeri polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri mensupları da olay yerinde bulunuyor.

KAZANIN NEDENİ BELİRSİZ

Sırbistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedenine ilişkin de resmi bir bilgi bulunmuyor.

SIRBİSTAN’DA DAHA ÖNCE DE ASKERİ UÇAK KAZALARI YAŞANMIŞTI

Sırbistan’da son yıllarda askeri uçak kazaları yaşanmıştı. 2018'de G-4 Super Galeb tipi eğitim uçağı Belgrad’ın kuzeydoğusunda düşmüş, uçaktan atlayan 2 pilottan biri hayatını kaybetmişti. 2020'de ise ülkenin batısında Brasina köyü yakınlarında düşen MiG-21 tipi askeri uçaktaki 2 pilot yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi