Sırbistan'da askeri uçak düştü! Pilot hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın kuzeybatısında, Sırp ordusuna ait MiG-29 tipi savaş uçağı bir tarlaya düştü. Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS), uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini bildirdi. Stara Pazova ile Nova Pazova arasındaki tarlaya düşen uçak alev alırken, bölgeye askeri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırbistan Savunma Bakanlığından henüz resmi açıklama yapılmadı.
Sırbistan’da, Sırp Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı bu sabah Belgrad yakınlarında düştü. Kazada uçağın pilotu yaşamını yitirdi.
STARA PAZOVA YAKINLARINDA DÜŞTÜ
Sırp basınında yer alan haberlere göre, MiG-29 tipi savaş uçağı Belgrad’ın kuzeybatısında, Stara Pazova ile Nova Pazova arasındaki bir tarlaya düştü. RTS’nin haberine göre uçak, Belgrad yakınlarındaki Batajnica Havalimanı’nda konuşlu 204. Havacılık Tugayı’na aitti.
PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
Pilotun ölümünü Sırbistan Radyo Televizyonu doğruladı. Pilotun kimliği henüz açıklanmadı.
ENKAZ ALEVLER İÇİNDE KALDI
Kazanın ardından uçak alevler içinde kalırken, bölgeden yoğun siyah duman yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, uçağın düştüğü tarlada enkazın tamamen yandığı görüldü.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza yerine ambulans, polis, askeri polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri mensupları da olay yerinde bulunuyor.
KAZANIN NEDENİ BELİRSİZ
Sırbistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedenine ilişkin de resmi bir bilgi bulunmuyor.
SIRBİSTAN’DA DAHA ÖNCE DE ASKERİ UÇAK KAZALARI YAŞANMIŞTI
Sırbistan’da son yıllarda askeri uçak kazaları yaşanmıştı. 2018'de G-4 Super Galeb tipi eğitim uçağı Belgrad’ın kuzeydoğusunda düşmüş, uçaktan atlayan 2 pilottan biri hayatını kaybetmişti. 2020'de ise ülkenin batısında Brasina köyü yakınlarında düşen MiG-21 tipi askeri uçaktaki 2 pilot yaşamını yitirmişti.