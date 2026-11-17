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Dünya Sağlık Örgütü, 18-24 Kasım Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası öncesinde ülkeleri acil önlem almaya çağırdı.

DSÖ'nün pazartesi günü yaptığı açıklamada, bakterilerin antibiyotiklere karşı giderek daha dirençli hale geldiği ve mevcut ilaçların bazı enfeksiyonlar karşısında etkisini kaybettiği belirtildi.

Uzmanlar, antimikrobiyal direncin kontrol altına alınamaması halinde modern tıbbın temel uygulamalarının ciddi risklerle karşılaşabileceği konusunda uyardı. Özellikle enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini kaybetmesi, basit cerrahi müdahaleleri ve doğumları bile tehlikeli hale getirebilir.

25 YILDA 39 MİLYON ÖLÜM BEKLENİYOR

DSÖ uzmanı Jean-Pierre Niemazy, antimikrobiyal direncin giderek büyüyen küresel bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Niemazy, 2021 yılında dünya genelinde 1 milyondan fazla kişinin doğrudan ilaç direnci nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Mevcut koşulların değişmemesi halinde önümüzdeki 25 yılda antimikrobiyal dirence bağlı 39 milyon ölüm yaşanabileceği öngörülüyor.

DSÖ, ilaçlara dirençli bakterilerin hızla yayılmasına karşın yeni antibiyotik geliştirme çalışmalarının ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığına dikkat çekti.

KANSER HASTALARI VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR RİSK ALTINDA

Antimikrobiyal direnç, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler açısından büyük tehlike oluşturuyor.

DSÖ uzmanlarına göre kanser tedavisi görenler ve kronik hastalığı bulunan kişiler, mevcut ilaçlarla tedavisi zorlaşan enfeksiyonlara karşı daha savunmasız durumda.

Bakteri, virüs ve mantarların kullanılan ilaçlara karşı direnç geliştirmesi, enfeksiyonların tedavisini güçleştirirken hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve ölüm riskinin artmasına yol açabiliyor.

ÜLKELERİN YALNIZCA ÜÇTE BİRİ KURALLARI TAM UYGULUYOR

DSÖ uzmanı Pravarşa Prakaş, antimikrobiyal dirençle mücadelede en etkili yöntemlerden birinin enfeksiyonları ortaya çıkmadan önlemek olduğunu vurguladı.

Enfeksiyonların önlenmesinin antibiyotik kullanımına duyulan ihtiyacı azaltacağını belirten Prakaş, ülkelerin bu alandaki uygulamalarının yetersiz kaldığını ifade etti.

DSÖ verilerine göre ülkelerin yalnızca üçte birinden biraz fazlası, örgütün enfeksiyon önleme ve kontrol kurallarını tam olarak uyguluyor.

Bu durum, hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

2030 HEDEFLERİNDE GERİDE KALINDI

DSÖ, birçok ülkenin 2024 Dünya Sağlık Asamblesi'nde belirlenen 2030 hedeflerine ulaşmakta zorlandığını bildirdi.

Söz konusu hedefler arasında enfeksiyonların önlenmesi, hastanelerde antimikrobiyal ilaçların doğru kullanılması, tanı ve test kapasitesinin artırılması ve ilaç direncinin düzenli olarak izlenmesi bulunuyor.

Örgüt, 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek farkındalık haftası boyunca hükümetleri sağlık sistemlerini güçlendirmeye, gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya ve yeni tedavilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları hızlandırmaya çağırdı.