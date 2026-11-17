Sözcü TV'ye kayyum atanmasına avukat Ersan Barkın ilk açıklama! İşte kararın gerekçesiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye TMSF tarafından kayyum atandı. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alınırken kanalda yapılan aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın açıklama yaptı. Barkın, "Yargıtay'ın daha önce suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor" ifadesini kullandı.
Sözcü Tv'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Mahkeme kararıyla binada polis ekipleri binada arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alınırken, kanala TMSF tarafından kayyum atandığı belirtildi.
SÖZCÜ'NÜN AVUKATI BARKIN'DAN İLK AÇIKLAMA
Sözcü Tv'ye yönelik operasyon çerçevesinde kanalda yapılan aramaya nezaret eden Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor." ifadesini kullandı.