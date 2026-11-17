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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe karakteriyle hafızalara kazınan Sibel Taşçıoğlu, set ortamında yaşandığı öne sürülen tuhaf bir olayla ilgili kendisine atfedilen sözlere tepki gösterdi. Karavanda insan dışkısı bulunduğu ve olayın sorumluluğunun kendisine yüklendiği yönündeki anlatımı yalanlayan ünlü oyuncu, diziden ayrılışının perde arkasına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KARAVANDA 'DIŞKI' İDDİASI

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti setindeki bir karavanda insan dışkısı bulunduğunu, olayın sorumluluğunun kendisine yüklendiğini ve sektörde baskı görmemek için sessiz kaldığını anlattığı öne sürüldü.

Ancak söz konusu ifadelerin oyuncuya ait olduğu doğrulanamadı. İddiaların yayılmasının ardından açıklama yapan Taşçıoğlu, böyle bir röportaj vermediğini ve kendisine atfedilen sözlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

"DİZİDEN AYRILMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"

Oyuncu, uzun süredir konuşmadığı ayrılık sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı. Bu konuların ayrıntılarına bugün de girmeyi gerekli görmüyorum."

"SAYGIYLA SUSMAK, GERÇEĞİN ÇARPITILMASINI KABUL ETMEK DEĞİLDİR"

Başka bir oyuncunun kişisel ve mahrem konular üzerinden küçük düşürülmesini doğru bulmadığını belirten Taşçıoğlu, kendi adı kullanılarak bu tür iddiaların yayılmasına karşı çıktı.

Bugüne kadar mesleğine ve çalışma arkadaşlarına duyduğu saygı nedeniyle sessiz kaldığını söyleyen oyuncu, açıklamasını "Ancak saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir" sözleriyle tamamladı.