CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında Sözcü gazetesine kayyum atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Medyada en sert eleştirilen siyasi liderlerden biri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, buna rağmen hiçbir medya kuruluşunun kapatılmasını istemediğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Basın hürdür, sansür edilemez" diyerek basın özgürlüğüne dikkat çekti.

"MEDYADA EN SERT ELEŞTİRİLEN LİDER BENİM"

Kendisine yönelik eleştirilerden hiçbir zaman rahatsız olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, hakkında atılan manşetlere de değindi. Yanlış ve iftira içeren haberlerle karşılaştığında itiraz ettiğini ancak hiçbir medya kuruluşunun kapanmasını istemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şu sözleri kullandı: "Medyada en sert eleştirilen lider benim. Her şey yazıldı. İftira olduğu zaman açarım 'Bu yanlış olmuş' derim. Ama ben hiçbir zaman hiçbir medya organının kapanmasını istemem. Bize sağduyulu medya mensupları hatırlatırlar. Biz de kendi hatamız varsa düzeltiriz. Yanlışımız varsa düzeltiriz. Eleştiriden korkmayız."

"ÇAĞIRIN, BANA İSTEDİĞİNİZ SORULARI SORUN"

En sert eleştirileri yapan gazetecilerin karşısına çıkmaktan çekinmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bir dönem televizyon programlarına katılmak için yaptığı çağrıyı da hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "En sert eleştirileri yapanların karşısına bile çıktım ve onlara şu çağrıyı da yaptım bir dönem: 'Ya çağırın sizin televizyona, çağırın. Bana istediğiniz soruları sorun. Ben her sorunuza açık yüreklilikle yanıt vereceğim. Çağırmayanlar utansın' dedim." ifadelerini kullandı.

İPEK ÖZBEY VE SAYGI ÖZTÜRK'Ü ARADI

Hesabını yalnızca halka vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, basın özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğunu hatırlatarak medya kuruluşlarına yönelik sansür ve yasaklamaların doğru olmadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesiyle ilgili gelişmelerin ardından İpek Özbey ve Saygı Öztürk'ü telefonla aradığını belirterek, üzüntülerini ilettiğini söyledi. "Basın hürdür, sansür edilemez" diyen Kılıçdaroğlu, medya mensuplarına yönelik yasaklamalara karşı olduğunu yineledi.