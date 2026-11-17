Leonardo DiCaprio'nun doğum gününe gelen 9 kadından birinin kimliği ortaya çıktı!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Leonardo DiCaprio'nun 52. yaş günü partisine minibüsle gelen 9 kadından biri, Love Island USA yarışmacısı Courtney Boerner çıktı. Diğer 8 kadının kimliği ise hala gizemini koruyor.
- Leonardo DiCaprio'nun 14 Kasım'da Beverly Hills'teki özel bir konutta düzenlenen 52. yaş günü partisine beyaz minibüsle gelen 9 kadından birinin, Love Island USA yarışmasının dördüncü sezonunda yer alan Courtney Boerner olduğu belirlendi.
- Partiye Al Pacino, Tobey Maguire, Jonah Hill, Orlando Bloom, Cara Delevingne, Casey Affleck, Jeff Bezos, Lauren Sanchez ve Justin Trudeau katıldı; 50 Cent sürpriz bir performans sergiledi.
- DiCaprio'nun 2023'ten bu yana birlikte olduğu İtalyan model Vittoria Ceretti'nin kutlamaya katıldığı ve oyuncuyla birlikte partiden ayrıldığı haberleri yayımlandı.
Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun 52. yaş günü kutlamasına minibüsle gelen 9 kadın merak konusu olmuştu. Beverly Hills'teki partiye katılan kadınlardan birinin, ABD'de yayımlanan Love Island USA yarışmasıyla tanınan Courtney Boerner olduğu öğrenildi. Diğer 8 kadının kimliği ise henüz bilinmiyor.
MİNİBÜSTEN İNEN 9 KADIN MERAK UYANDIRDI
Leonardo DiCaprio, 11 Kasım'da 52 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, doğum gününü 14 Kasım Cumartesi gecesi Beverly Hills'teki özel bir konutta düzenlenen görkemli partiyle kutladı. Hollywood yıldızlarının akın ettiği gecede en çok konuşulan görüntülerden biri, beyaz bir minibüsle gelen 9 kadının partiye giriş yapması oldu.
Mini elbiseleri ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla araçtan inen kadınların kim olduğu merak edilirken, gruptaki isimlerden birinin televizyon dünyasından tanındığı ortaya çıktı.
O KADIN LOVE ISLAND YILDIZI ÇIKTI
Partiye katılan kadınlardan birinin, ABD'de yayımlanan Love Island USA yarışmasının dördüncü sezonunda yer alan Courtney Boerner olduğu belirlendi. Yarışmayla tanınan Boerner, DiCaprio'nun doğum günü kutlamasına beyaz, transparan detaylı mini elbisesiyle katıldı.
Gruptaki diğer 8 kadının kimliği ise henüz açıklanmadı. Kadınların DiCaprio ile nasıl tanıştığına veya partiye kim tarafından davet edildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
HOLLYWOOD YILDIZLARI PARTİYE AKIN ETTİ
DiCaprio'nun doğum günü kutlamasına Al Pacino, Tobey Maguire, Jonah Hill, Orlando Bloom, Cara Delevingne ve Casey Affleck gibi ünlü isimler katıldı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau da davetliler arasındaydı.
Ünlü rapçi 50 Cent ise gecede sürpriz bir performans sergiledi. DiCaprio'nun yakın arkadaşı Tobey Maguire'ın kutlamaya doğum günü pastasıyla gelmesi de gecenin ayrıntıları arasında yer aldı.
SEVGİLİSİ VITTORIA CERETTI DE GÜNDEMDE
DiCaprio'nun 2023 yılından bu yana birlikte olduğu İtalyan model Vittoria Ceretti'nin de kutlamaya katıldığı ve oyuncuyla birlikte partiden ayrıldığı yönünde haberler yayımlandı.
Hollywood yıldızının doğum günü partisine minibüsle gelen kadınların görüntüleri ise kutlamanın en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.