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Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun 52. yaş günü kutlamasına minibüsle gelen 9 kadın merak konusu olmuştu. Beverly Hills'teki partiye katılan kadınlardan birinin, ABD'de yayımlanan Love Island USA yarışmasıyla tanınan Courtney Boerner olduğu öğrenildi. Diğer 8 kadının kimliği ise henüz bilinmiyor.

MİNİBÜSTEN İNEN 9 KADIN MERAK UYANDIRDI

Leonardo DiCaprio, 11 Kasım'da 52 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, doğum gününü 14 Kasım Cumartesi gecesi Beverly Hills'teki özel bir konutta düzenlenen görkemli partiyle kutladı. Hollywood yıldızlarının akın ettiği gecede en çok konuşulan görüntülerden biri, beyaz bir minibüsle gelen 9 kadının partiye giriş yapması oldu.

Mini elbiseleri ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla araçtan inen kadınların kim olduğu merak edilirken, gruptaki isimlerden birinin televizyon dünyasından tanındığı ortaya çıktı.

O KADIN LOVE ISLAND YILDIZI ÇIKTI

Partiye katılan kadınlardan birinin, ABD'de yayımlanan Love Island USA yarışmasının dördüncü sezonunda yer alan Courtney Boerner olduğu belirlendi. Yarışmayla tanınan Boerner, DiCaprio'nun doğum günü kutlamasına beyaz, transparan detaylı mini elbisesiyle katıldı.

Gruptaki diğer 8 kadının kimliği ise henüz açıklanmadı. Kadınların DiCaprio ile nasıl tanıştığına veya partiye kim tarafından davet edildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARI PARTİYE AKIN ETTİ

DiCaprio'nun doğum günü kutlamasına Al Pacino, Tobey Maguire, Jonah Hill, Orlando Bloom, Cara Delevingne ve Casey Affleck gibi ünlü isimler katıldı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau da davetliler arasındaydı.

Ünlü rapçi 50 Cent ise gecede sürpriz bir performans sergiledi. DiCaprio'nun yakın arkadaşı Tobey Maguire'ın kutlamaya doğum günü pastasıyla gelmesi de gecenin ayrıntıları arasında yer aldı.

SEVGİLİSİ VITTORIA CERETTI DE GÜNDEMDE

DiCaprio'nun 2023 yılından bu yana birlikte olduğu İtalyan model Vittoria Ceretti'nin de kutlamaya katıldığı ve oyuncuyla birlikte partiden ayrıldığı yönünde haberler yayımlandı.

Hollywood yıldızının doğum günü partisine minibüsle gelen kadınların görüntüleri ise kutlamanın en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

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