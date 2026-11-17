Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sözcü Tv'nin bulunduğu binada sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bazı yöneticiler gözaltına alınırken Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyum atandığı açıklandı.

Kayyum olarak, daha önce Habertürk'e atanan kayyum heyetinde de görev alan Hakan Hastaoğlu'nun görevlendirildiği öğrenildi.

SAAT 12.00'DE EKRANA GELDİLER

Operasyonun ardından kanalın yayın akışına ilişkin açıklama yapan sunucu Damla Doğan Tuncel, saat 12.00'de yeniden yayına başlayacaklarını duyurdu.

Mahkemeye yapılan itirazlara yanıt beklendiğini belirten Tuncel, bu süreçte yayınların düz haber bültenleriyle sürdürüleceğini ifade etti.

Duyurunun ardından saat 12.00'de Merve Ekinci'nin sunduğu Haber Bülteni ekrana geldi.

İLK HABER KAYYUM KARARI OLDU

Kayyum kararının ardından gerçekleştirilen ilk canlı haber bülteninde, Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye yönelik operasyon ve kayyum kararına ilişkin gelişmeler izleyicilere aktarıldı.

Bültenin devamında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamalara yer verildi.

İlgili Haberler