Sözcü TV'de kayyum sonrası ilk yayın başladı! Ekrana gelen ilk haber dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyum atanmasının ardından kanalın yayın akışı saat 12.00 itibarıyla yeniden başladı. Merve Ekinci'nin sunduğu Haber Bülteni'nde ilk olarak kayyum kararına ilişkin gelişmeler aktarıldı. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamalarına yer verildi.
- Sözcü TV'nin bulunduğu binada TEM ekiplerince arama yapılmış, bazı yöneticiler gözaltına alınmış ve Sözcü TV ile Sözcü.com.tr'ye kayyum atanmıştır.
- Kayyum olarak daha önce Habertürk'e atanan kayyum heyetinde de yer alan Hakan Hastaoğlu görevlendirilmiştir.
- Sözcü TV, kayyum kararının ardından saat 12.00'de Merve Ekinci'nin sunduğu Haber Bülteni ile yayına yeniden başlamıştır.
Sözcü Tv'nin bulunduğu binada sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bazı yöneticiler gözaltına alınırken Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyum atandığı açıklandı.
Kayyum olarak, daha önce Habertürk'e atanan kayyum heyetinde de görev alan Hakan Hastaoğlu'nun görevlendirildiği öğrenildi.
SAAT 12.00'DE EKRANA GELDİLER
Operasyonun ardından kanalın yayın akışına ilişkin açıklama yapan sunucu Damla Doğan Tuncel, saat 12.00'de yeniden yayına başlayacaklarını duyurdu.
Mahkemeye yapılan itirazlara yanıt beklendiğini belirten Tuncel, bu süreçte yayınların düz haber bültenleriyle sürdürüleceğini ifade etti.
Duyurunun ardından saat 12.00'de Merve Ekinci'nin sunduğu Haber Bülteni ekrana geldi.
İLK HABER KAYYUM KARARI OLDU
Kayyum kararının ardından gerçekleştirilen ilk canlı haber bülteninde, Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye yönelik operasyon ve kayyum kararına ilişkin gelişmeler izleyicilere aktarıldı.
Bültenin devamında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamalara yer verildi.