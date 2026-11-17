Feyyaz Şerifoğlu'ndan "Selamünaleyküm" tartışmasına tepki: Vay bizim halimizeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ödül töreninde yaptığı selamlama nedeniyle tartışmaların odağına yerleşen Feyyaz Şerifoğlu, gelen tepkilere sessiz kalmadı. "Selamünaleyküm" diyerek konuşmasına başlayan ünlü oyuncu, bu ifadenin günlük hayatının bir parçası olduğunu belirterek, "Allah'ın selamını verip gündem oluyorsan vay bizim halimize" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.
- Feyyaz Şerifoğlu, 7 Kasım'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreninde konuşmasına "Selamünaleyküm" diyerek başladı.
- Şerifoğlu, selamlaması nedeniyle yaşanan tartışmaya ilişkin "Allah'ın selamını verip gündem oluyorsan vay bizim halimize. Çok üzücü." dedi.
- Oyuncu, bir selamlaşma ifadesinin tartışma konusu haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Feyyaz Şerifoğlu, 7 Kasım'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreninde konuşmasına "Selamünaleyküm" diyerek başladı. Oyuncunun bu selamlaması tartışmalara neden olurken, Şerifoğlu günler sonra konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan ünlü oyuncu, "Allah'ın selamını verip gündem oluyorsan vay bizim halimize. Çok üzücü." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"ÜZÜCÜ"
"Muhtemel Aşk" dizisinin oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu, katıldığı ödül töreninde yaptığı açıklamayla gündemdeki "Selamünaleyküm" tartışmasına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Ünlü oyuncu, selamlaşma ifadesi üzerinden tartışma yaşanmasını üzücü bulduğunu söyledi.
"ALLAH'IN SELAMINI VERİP GÜNDEM OLUYORSAN VAY BİZİM HALİMİZE"
Bir ödül törenine katılan Feyyaz Şerifoğlu'na son dönemde konuşulan "Selamünaleyküm" tartışması soruldu.
Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan oyuncu, "Allah'ın selamını verip gündem oluyorsan vay bizim halimize. Çok üzücü." ifadelerini kullandı.
Şerifoğlu, bu sözleriyle bir selamlaşma ifadesinin tartışma konusu haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.