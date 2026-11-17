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Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un 15-16 Kasım tarihlerinde Çin sınırına yakın Samjiyon kentindeki turizm yatırımlarını incelediği ziyaretten fotoğraflar yayımladı.

17 Kasım'da servis edilen görüntülerde Kim Jong-un'un, eşi Ri Sol-ju ve beraberindeki yetkililerle birlikte kayak merkezinde bulunduğu görüldü.

Kim, açık havaya yerleştirilen gösterişli bir koltukta oturup sigara içerken kızı Kim Ju-ae kayak yaptı.

Kuzey Kore lideri, ziyaret sırasında inşaat çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölgedeki turizm yatırımlarını övdü.

10,7 MİLYON KİŞİ YETERSİZ BESLENİYOR

Görüntülerin dikkat çekmesinin asıl nedeni ise Kuzey Kore'nin içinde bulunduğu ekonomik ve insani koşullar.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP) yayımladığı verilere göre yaklaşık 25,9 milyon nüfuslu ülkede 10,7 milyon kişi yetersiz besleniyor. Bu, nüfusun yüzde 40'ından fazlasına karşılık geliyor.

Ülkede çocukların yüzde 18'i kronik yetersiz beslenmeye bağlı büyüme geriliği yaşıyor.

Tarım arazilerinin sınırlı olması, modern ekipman ve gübre eksikliği, doğal afetler ve uluslararası yaptırımlar gıda güvenliğini olumsuz etkiliyor.

Bir tarafta temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan, diğer tarafta devlet medyasının özenle servis ettiği kayak tatili görüntüleri bulunuyor.

EKONOMİ BÜYÜYOR AMA HALKIN GELİRİ HALA ÇOK DÜŞÜK

Güney Kore Merkez Bankasının Temmuz 2026'da yayımladığı tahminlere göre Kuzey Kore ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,5 büyüdü. Ekonomi 2024'te yüzde 3,7, 2023'te ise yüzde 3,1 büyüme kaydetmişti.

Bu büyümede Rusya ile genişleyen ekonomik ilişkiler, Çin ile ticaret ve devlet destekli inşaat projeleri etkili oldu.

Ancak ekonomik büyüme, iki Kore arasındaki büyük gelir farkını ortadan kaldırmadı.

2025 verilerine göre Kuzey Kore'nin kişi başına düşen gayrisafi milli geliri, Güney Kore'deki seviyenin yalnızca yüzde 3,6'sına ulaşabildi.

Ekonominin büyümesi, halkın yaşam koşullarının aynı ölçüde iyileştiği anlamına gelmiyor. Üstelik Kuzey Kore'nin kapalı yapısı, ülkedeki gelir dağılımı ve yoksulluğun güncel boyutunu bağımsız olarak ölçmeyi güçleştiriyor.

TRUMP, KİM JONG-UN İLE YENİDEN GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Fotoğrafların yayımlandığı günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları da dikkat çekti.

Çin ziyareti öncesinde gazetecilere konuşan Trump, Kim Jong-un ile yeniden görüşebileceğini belirtti. İlk başkanlık döneminde Kuzey Kore lideriyle üç kez bir araya gelen Trump, olası görüşmenin Çin'de gerçekleşebileceğini söyledi.

Trump'ın Kuzey Kore ile diplomatik temas ihtimalini gündeme getirmesi, İran'a karşı sürdürdüğü sert askeri ve ekonomik politikalarla da karşılaştırılıyor.

Washington yönetimi İran'a yönelik yaptırımları, deniz ablukasını ve askeri baskıyı sürdürürken, Kuzey Kore ile yeniden doğrudan görüşmenin yollarını arıyor.

Bununla birlikte iki ülkeye yönelik farklı politikalar, Washington'un nükleer müzakereler ve bölgesel güvenlik konularındaki ayrı hesapları çerçevesinde şekilleniyor.

BİR FOTOĞRAF, İKİ FARKLI KUZEY KORE

Kim Jong-un'un kayak merkezindeki görüntüleri, yalnızca bir aile gezisini göstermiyor. Aynı zamanda Kuzey Kore yönetiminin dış dünyaya sunmak istediği refah ve modernleşme imajını da yansıtıyor.

Yeni turizm tesisleri, modern oteller ve kayak pistleri devlet medyasında ülkenin kalkınmasının göstergeleri olarak sunuluyor.

Ancak milyonlarca insanın yeterli beslenemediği bir ülkede liderin lüks bir koltukta oturarak kızını kayak yaparken izlemesi, bu görüntülerle halkın günlük yaşamı arasındaki mesafeyi görünür kılıyor.