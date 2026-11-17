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İsrail Hava Kuvvetleri, 16 Kasım sabahının erken saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye sınırına yakın Canta bölgesinin hedef alındığı operasyon, İsrail'in bölgede son birkaç aydır düzenlediği ilk hava saldırısı olarak kayıtlara geçti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırının Suriye'den Lübnan'a geçirildiği ve Hizbullah'a ulaştırılması planlanan bir silah sevkiyatını hedef aldığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu silahların Hizbullah'ın İsrailli sivillere ve askerlere yönelik saldırı kapasitesini artırmak amacıyla kullanılacağı öne sürüldü. İsrail ordusu ayrıca Canta bölgesinin geçmişte de Hizbullah tarafından silah kaçakçılığı güzergahı olarak kullanıldığını iddia etti.

ABD'DEN LÜBNAN İÇİN YENİ ASKERİ GÜÇ PLANI

İsrail'in saldırısıyla aynı gün, ABD'nin Lübnan'ın güneyindeki uluslararası askeri varlığı yeniden düzenlemek için harekete geçtiği bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath kanalının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Washington yönetimi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) yerine yeni bir uluslararası güvenlik gücü oluşturulması seçeneğini değerlendiriyor.

Plan kapsamında en fazla 100 personelden oluşan bir gücün görevlendirilmesi gündemde.

Yeni gücün, İsrail ile Lübnan arasında haziran ayında imzalanan güvenlik anlaşmasının uygulanmasını denetlemesi ve faaliyet alanının Litani Nehri'nin kuzeyine kadar genişletilmesi öngörülüyor.

Ancak söz konusu plan henüz resmen kabul edilmiş değil. Yeni gücün yapısı, görev kapsamı ve hangi ülkelerin katılacağı konusunda görüşmeler sürüyor.

"HİÇBİR ÜLKENİN İKİ ORDUSU OLAMAZ"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, 16 Kasım'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giderek Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Başbakan Nawaf Salam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Waltz, temasları sırasında Lübnan devletinin ülke topraklarının tamamında egemenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını isteyen Waltz, "Hiçbir ülkenin iki ordusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın silahlarını gönüllü olarak bırakmasını umduğunu belirten Waltz, bu sürecin Lübnan ordusu aracılığıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

ABD'li diplomat, Washington'ın Lübnan ordusunun güçlendirilmesine destek vermeye devam edeceğini de dile getirdi.

BM BARIŞ GÜCÜNÜN GÖREVİ 31 ARALIK'TA SONA ERİYOR

Lübnan'ın güneyinde 1978'den bu yana görev yapan UNIFIL'in mevcut yetki süresi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2025 yılında aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 2026'da sona erecek.

BM Güvenlik Konseyinin 2790 sayılı kararı uyarınca barış gücü, bu tarihten itibaren faaliyetlerini sonlandırarak bir yıl içinde aşamalı ve güvenli biçimde bölgeden çekilecek.

UNIFIL, İsrail ile Lübnan arasındaki sınır hattında güvenliğin izlenmesi, çatışmaların önlenmesi ve Lübnan ordusunun desteklenmesi gibi görevler yürütüyor.

Uluslararası toplumda, barış gücünün çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşabileceği endişesi bulunuyor.

LÜBNAN, YENİ GÜCÜN BM ÇATISI ALTINDA OLMASINI İSTİYOR

ABD'nin planına ilişkin görüşmeler sürerken Lübnan yönetimi, UNIFIL'in yerine kurulacak herhangi bir uluslararası gücün Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet göstermesi gerektiğini belirtti.

Arab News'e konuşan Lübnanlı yetkililer, Mısır ile İsrail arasındaki Sina Yarımadası'nda uygulanan çok uluslu gözlem gücü modelinin Lübnan'a doğrudan uyarlanamayacağını ifade etti.

Yetkililer, Mısır'ın İsrail ile barış anlaşması bulunduğunu ancak Lübnan'ın böyle bir anlaşmaya taraf olmadığını hatırlattı.

Lübnanlı milletvekili Melhem Khalaf da kurulacak yeni güvenlik mekanizmasının uluslararası hukuki dayanağa sahip olması gerektiğini vurguladı.

G7 ÜLKELERİNDEN GÜVENLİK BOŞLUĞU UYARISI

UNIFIL'in görev süresinin dolmasına haftalar kala G7 ülkelerinin dışişleri bakanları da Lübnan'ın güneyinde güvenlik boşluğu oluşmaması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, yeni bir güvenlik yapısının oluşturulması için hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise UNIFIL'in yerine geçecek yapının mutlaka askeri nitelikte olması gerekmediğini, sivil bir misyonun da değerlendirilebileceğini söyledi.

İsrail'in Bekaa Vadisi'ne düzenlediği hava saldırısı ve Washington'ın yeni güvenlik planına ilişkin görüşmeler, Lübnan'ın güneyindeki askeri ve diplomatik dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.