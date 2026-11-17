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Sözcü Medya Grubu bünyesindeki Sözcü TV ile Sözcü.com.tr’ye kayyum atanması, siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı. Muhalefet partilerinin genel başkanları ve milletvekilleri, karara sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON

Sözcü TV’nin binasında sabah saatlerinde polis ekipleri arama yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ve eski Genel Müdür Asım Akgül gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sözcü TV ve Sözcü.com.tr’ye kayyum olarak atandı. Gruba ait Sözcü, Tavır ve Korkusuz gazeteleri ise kararın kapsamı dışında kaldı.

BAŞSAVCILIK GEREKÇEYİ AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Sözcü’nün sahibi Burak Akbay hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla yürütüldüğünü açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında, MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda Akbay’ın yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık AŞ ile Mega Ajans’ı finanse ettiği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu öne sürüldü. Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ’ye de TMSF kayyum olarak atandı.

AVUKATTAN “YARGITAY” VURGUSU

Sözcü Medya Grubunun avukatı Ersan Barkın ise aramanın, Yargıtay’ın daha önce bozduğu ve suç unsuru bulunmadığını onadığı eski tarihli bir dosyaya dayandırıldığını savundu.

ÖZEL: NE SUSACAĞIZ NE KORKACAĞIZ NE DE TESLİM OLACAĞIZ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’nin ardından Sözcü TV’nin de hedef alındığını belirterek iktidarın eleştirilere tahammül edemediğini öne sürdü. Özel, “Ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız” dedi. Açıklamasında “Mutlaka bir yol bulacağız” ifadesini de kullandı.

DERVİŞOĞLU: HAKİKATİN SESİ SUSTURULAMAYACAKTIR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, operasyonu demokrasiye, hukuka ve halkın haber alma hakkına yönelik doğrudan bir saldırı olarak nitelendirdi. Dervişoğlu, “Türkiye konuşacak ve hakikatin sesi susturulamayacaktır!” ifadesini kullandı. İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise kararı “demokrasi ve hukuk devletinin ‘fiili’ olarak askıya alınması” şeklinde değerlendirdi. Kavuncu, fon yolsuzluğu iddialarının gündemde olduğu bir dönemde muhalefetin hedef alındığını ileri sürdü.

ÖZDAĞ VE HATİMOĞULLARI’NDAN TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Sözcü Tv’ye polis baskını yapılarak kayyum atanmış” diyerek muhalif basın kuruluşlarının hedef alındığını savundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise “Kayyımı olağan bir yönetim biçimi haline getiremezsiniz!” dedi. Hatimoğulları, kayyum kararının kaldırılması ve gözaltındaki yöneticilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Tele1 ve Halk TV’nin ardından Sözcü TV’ye kayyum atandığını hatırlattı. Baş, iktidarın halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı savaştığını öne sürdü.

MİLLETVEKİLLERİNDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kararı “Dillerinde Türkiye Yüzyılı, icraatlarında Kayyım Yüzyılı...” sözleriyle eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, “Televizyon kanallarını birer birer kayyım kıskacına alıyorlar” dedi. Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise iktidarın çareyi özgür basına çökmekte bulduğunu iddia etti.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 yıl önceki bir paylaşımını hatırlatarak Türkiye’de basın özgürlüğünün kalmadığını ileri sürdü. Yeni Parti Milletvekili Suat Özçağdaş, gazeteciliğin ve eleştirinin suç olmadığını vurguladı. Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise kayyum uygulamalarının muhalefet üzerindeki baskıyı artırdığını savundu.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yargı kararlarıyla basın özgürlüğünün kısıtlandığını ve gazeteciliğin suç gibi görüldüğünü öne sürdü. İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu Sözcü TV çalışanlarına destek verdi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de susturulmak istenenin yalnızca basın değil, milletin sesi olduğunu ileri sürdü.

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi