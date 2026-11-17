Sahnede şarkıyı yarıda kesti! Öpüşen çifte dayanamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahne aldığı mekanda sürekli öpüşen bir çifte daha fazla dayanamayan sanatçı, şarkısını yarıda keserek tepki gösterdi. Kendisine "Ağzına sağlık" diyen dinleyiciye "Senin ağzına sağlık, sabahtan beri öpüşüyorsunuz oğlum" diye seslenen sanatçının çıkışı ilginç anlara sahne oldu.
- Sahne aldığı mekanda şarkı söyleyen bir sanatçı, dinleyiciler arasındaki bir çiftin sürekli öpüşmesine tepki göstererek performansını yarıda kesti.
- Sanatçı çifte "Siz evli misiniz bilader, arkadaş mısınız?" diye sordu.
- Sanatçı, kendisine "Ağzına sağlık" diyen dinleyiciye "sabahtan beri öpüşüyorsunuz" yanıtını verdi.
Sahne aldığı mekanda şarkı söyleyen bir sanatçı, dinleyiciler arasındaki bir çiftin sürekli öpüşmesine tepki göstererek performansını yarıda kesti. Çifte dönerek "Siz evli misiniz bilader, arkadaş mısınız?" diye soran sanatçı, kendisine "Ağzına sağlık" diyen dinleyiciye verdiği yanıtla salondakileri şaşırttı.
"SABAHTAN BERİ ÖPÜŞÜYORSUNUZ OĞLUM"
Şarkısını yarıda keserek çifte seslenen sanatçı, "Siz evli misiniz bilader, arkadaş mısınız? Hayır utanmadan bir de bana ağzına sağlık diyorsun. Senin ağzına sağlık sabahtan beri öpüşüyorsunuz oğlum. Bu nasıl arkadaşlık?" ifadelerini kullandı.
"BAK ÇILDIRTMAYIN MİLLETİ"
Çiftin davranışlarından rahatsız olduğunu dile getiren sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayır ben şarkı söylüyorum dönüyor bana diyor ki ağzına sağlık. İkinci şarkı oldu ağzına sağlık. Senin ağzına sağlık. Diyemedim içimde kaldı senin ağzına sağlık diye. Bak çıldırtmayın milleti. Siz bir ayrı durun."
Sanatçının sahnedeki çıkışı, dinleyicilerle arasında yaşanan sıra dışı bir diyaloğa dönüştü.