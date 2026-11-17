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Georgia Üniversitesi öğrencisi Kristin Sargent, arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu apartman dairesinde müzik eşliğinde dans etmeye başladı. İddiaya göre Miley Cyrus'un "The Climb" şarkısının çaldığı sırada geriye doğru hareket eden Sargent, 8. kattaki pencereden aşağı düştü.

Yaklaşık 20 metrelik yükseklikten düşen genç kadının yardımına olay yerine sevk edilen ekipler yetişti.

ARKADAŞLARI POLİSE ANLATTI

Olayın ardından arkadaşlarının polis ekiplerine verdiği ifadelerde, Sargent'ın alkol aldığı ve düşmeden önce mobilyaların üzerinde dans ettiği belirtildi.

Genç kadının nasıl düştüğüne ilişkin ayrıntılar, olay yerine gelen polislerin vücut kameraları tarafından kaydedilen görüntülerle birlikte ortaya çıktı.

METAL BANK HAYATINI KURTARMIŞ OLABİLİR

Sargent'ın düşüş sırasında bir metal banka çarptığı bildirildi. Bankın çarpmanın etkisini azaltmış ve genç kadının hayatta kalmasına katkı sağlamış olabileceği değerlendiriliyor.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sargent'ın bacağında ciddi bir kırık meydana geldiği ve göğüs bölgesinden yaralandığı belirtildi.

Yaklaşık 20 metrelik düşüşe rağmen hayatta kalan üniversite öğrencisinin yaşadığı olay, kazanın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yeniden dikkat çekti.