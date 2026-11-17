Suudi güçleri çekildi, geriye zırhlı araçların enkazı kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran destekli Husiler, Babülmendep Boğazı yakınlarında Suudi Arabistan destekli güçlere ait kullanılamaz hale gelmiş zırhlı araçların görüntülerini paylaştı. Suudi destekli birliklerin bölgeden çekilmesinin ardından Husilerin Aden'e 60 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi. Suudi Arabistan koalisyon komutanını görevden alırken, Hürmüz ve Babülmendep olmak üzere 2 kritik boğazda petrol sevkiyatına yönelik güvenlik endişeleri arttı.
- Suudi Arabistan destekli birlikler, Babülmendep Boğazı yakınlarındaki bazı mevzilerini terk ederek Aden'in savunmasına yöneldi.
- Husiler, çekilmenin ardından bölgede Suudi destekli güçlere ait olduğu belirtilen hasarlı zırhlı araçların görüntülerini yayımladı; Husi savaşçılar Aden'e yaklaşık 60 kilometre mesafedeki noktalarda konuşlandı.
- Riyad yönetimi, Yemen'deki koalisyon güçlerinin komutanını görevden aldı; komutan değişikliğinin sahadaki çekilmeyle bağlantılı olup olmadığına dair resmi gerekçe netleşmedi.
Yemen'deki gelişmelere ilişkin aktarılan bilgilere göre Suudi Arabistan destekli birlikler, hafta sonu Babülmendep Boğazı yakınlarındaki bazı mevzilerini terk ederek Aden'in savunmasına yöneldi.
Çekilmenin ardından Husiler, bölgede Suudi Arabistan destekli güçlere ait olduğu belirtilen hasarlı zırhlı araçların görüntülerini yayımladı. Husi savaşçıların Aden'e yaklaşık 60 kilometre mesafedeki noktalarda konuşlandığı bildirildi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN KOMUTAN DEĞİŞİKLİĞİ
Bölgedeki askeri gelişmelerin ardından Riyad yönetiminin Yemen'deki koalisyon güçlerinin komutanını görevden aldığı aktarıldı.
Komutan değişikliğinin sahadaki çekilmeyle doğrudan bağlantılı olup olmadığına ilişkin resmi bir gerekçe ise henüz netleşmedi.
SUUDİ PETROLÜNÜN GEÇİŞ GÜZERGAHI TEHLİKEDE
Hürmüz Boğazı'nda İran ile yaşanan savaş nedeniyle deniz trafiği aksarken, Suudi Arabistan petrol sevkiyatını Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirmeye ağırlık verdi.
Ancak Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı çevresinde Husilerin kontrol alanını genişletmesi, bu alternatif güzergah üzerindeki güvenlik risklerini artırdı.
Babülmendep, Süveyş Kanalı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki deniz ticaretinin de en önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
İKİ STRATEJİK BOĞAZDA İRAN ETKİSİ
Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarla birlikte Babülmendep çevresinde Husilerin ilerlemesi, bölgedeki iki kritik deniz geçişini aynı anda baskı altında bırakıyor.
İran'ın Hürmüz'deki askeri faaliyetleri ve İran destekli Husilerin Yemen kıyılarındaki varlığı, petrol taşımacılığı açısından yeni bir risk oluşturuyor. Bununla birlikte, her iki boğazın tamamen İran'ın kontrolüne geçtiğini söylemek için yeterli bilgi bulunmuyor.