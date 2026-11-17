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Türkiye genelinde ekimde satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 azalışla 131 bin 72 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 oldu. İkinci el konut sayısı da aynı dönemde yüzde 28,5 azalışla 80 bin 967'ye geriledi.

Böylece, geçen ay satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 23,3 düşüşle 131 bin 72 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 38,2, ikinci el olanların payı yüzde 61,8 olarak belirlendi.

İpotekli satışlar azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 23 bin 286 olarak hesaplandı.

Diğer konut satışları ise ekimde yıllık bazda yüzde 26,3 azalışla 107 bin 786 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8, diğer satışların payı yüzde 82,2 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 7,4, ikinci el konut satışları yüzde 24 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 4,8, ikinci el konut satışları yüzde 1,4 geriledi.

Yabancılara 2 bin 259 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 2 bin 259 oldu. Ekimde, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Geçen ay uyruklarına göre en fazla konut satışı 477 ile Rusya, 193 ile İran, 159 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

Ocak-ekim dönemi

Bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk el konut satış sayısı yüzde 2,4 azalarak 410 bin 18 oldu. İkinci el konut satış sayısı aynı dönemde yüzde 12,3 azalışla 813 bin 973'e geriledi. Böylece söz konusu dönemde satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 1 milyon 223 bin 991 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışı, ocak-ekim döneminde yüzde 20,8 artarak 235 bin 496'ya çıktı. Bu yılın 10 aylık döneminde diğer konut satışları, yüzde 14,3 azalışla 988 bin 495'e geriledi.

Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 17 bin 567 oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA