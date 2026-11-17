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Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerle tanınan Esra Dermancıoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil, yurt dışındaki yatırımıyla konuşuluyor. Fransa'dan ev satın alan ünlü oyuncunun bu hamlesi, Türkiye'den taşınıp taşınmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Dermancıoğlu ise merak edilen konuya açıklık getirerek Türkiye'yi terk etmediğini söyledi.

FRANSA'DAN EV SATIN ALDI

Başarılı oyunculuğu ve kendine özgü açıklamalarıyla tanınan Esra Dermancıoğlu, yurt dışından ev alan ünlüler arasına katıldı. Fransa'da gayrimenkul satın alan oyuncunun kararı, yaşamını bundan sonra nerede sürdüreceği sorusunu akıllara getirdi.

TÜRKİYE'Yİ TERK Mİ EDİYOR?

Fransa'dan ev almasıyla ilgili konuşan Dermancıoğlu, Türkiye'den ayrılmadığını belirtti. Böylece ünlü oyuncu, yurt dışındaki ev yatırımının kalıcı bir taşınma anlamına gelmediğini açıklamış oldu.

Satın aldığı evin hangi şehirde bulunduğu ve ne kadara mal olduğu konusunda ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ESKİ ROL ARKADAŞI BİLE ŞAŞIRDI

Dermancıoğlu, Fransa'nın Saint-Malo kentinden ev aldığını, YouTube'daki Neden Esra? programına konuk ettiği eski rol arkadaşı Fırat Çelik ile sohbet ederken anlattı. İkili, yıllar önce Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde birlikte rol almıştı.

Oyuncu, ev satın aldığını ilk söylediğinde Fırat Çelik'in çok şaşırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'yi falan terk etmedim, küçücük bir ev aldım. Fırat'a ilk söylediğimde 'dalga mı geçiyorsun?' dedi. Delirdi yani."

Fırat Çelik de Dermancıoğlu'na ev aradığı dönemde yardımcı olduğunu anlattı. Oyuncunun Fransa'daki yeni eviyle ilgili açıklaması, iki eski rol arkadaşının sohbetine damga vurdu