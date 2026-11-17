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Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Beyonce, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy'de tarihi bir başarıya imza attı. Ünlü yıldız, 2027 Grammy Ödülleri için aldığı yeni adaylıkla kariyeri boyunca 100 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu.

7 Şubat 2027'de düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı. Müzik dünyasının merakla beklediği törende yarışacak isimler arasında Beyonce de yer aldı.

GRAMMY TARİHİNE GEÇTİ

Beyonce, "Morning Dew (Donk)" adlı şarkısıyla "En İyi Solo R&B Performansı" kategorisinde aday gösterildi. Bu adaylıkla birlikte kariyerindeki toplam Grammy adaylığı sayısını 100'e çıkaran ünlü şarkıcı, ödül tarihinde bu sayıya ulaşan ilk sanatçı olmayı başardı.

Aynı kategoride Beyonce'nin rakipleri arasında Kehlani'nin "Out The Window", Victoria Monet'nin "Let Me", Jill Scott'ın "Pressha" ve Tems'in "What You Need" adlı şarkıları bulunuyor.

RAYE DE REKORA ORTAK OLDU

Grammy adaylıklarında bir başka önemli başarıya ise İngiliz şarkıcı Raye imza attı. Ünlü sanatçı, 11 adaylık elde ederek bir kadın sanatçının tek yılda ulaştığı en yüksek adaylık sayısına ortak oldu.

Geçen yıl Beyonce de 11 kategoride aday gösterilerek aynı başarıyı yakalamıştı.

Müzik dünyasının yıldızlarını buluşturacak 69. Grammy Ödülleri, 7 Şubat 2027'de sahiplerini bulacak.

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