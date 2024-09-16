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Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu

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Çukur dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Ferit Kaya, Yasemin Ceren ile memleketi Diyarbakır'da evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde paralar havada uçuştu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Bir Deli Rüzgar, Kötü Yol, Kuzgun ve Çukur gibi başarılı projelerde yer alan başarılı oyuncu Ferit Kaya, bir süredir birlikte olduğu Yasemin Ceren ile Diyarbakır'da nikah masasına oturdu.

SAATLERCE OYNADILAR

Bir otelde yapılan düğünde gelin 3 gelinlik giydi. Nikah töreninde dantel detaylı giyen Yasemin Ceren daha sonra straplez model gelinlik tercih etti. Ceren düğün sonrası yapılan partide ise kısa bir gelinlik tercih etti. Çiftin nikah şahitleri başarılı oyuncular Erkan Avcı ve Taner Ölmez oldu. Ece Dizdar, Mehmet Özgür ve Barış Arduç da çiftin mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Geline gösterişli bir altın kolyenin takıldığı düğünde paralar da havada uçuştu. Taner Ölmez'in sahneye gelerek oynadığını gören Ferit Kaya, eşi ve arkadaşının başından aşağı para yağdırdı.

Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu

Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu

Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu

Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (4)

1gerceklerinsesi:

Ferit kaya kim ya

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14
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İlhan Fırat:

Kadına o kadan çok makyaj yapmışlarki v for vendettaya benzemiş

2
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Aslan Yıldız:

hergün bir keko önce meşhur sonra zengin oluyor

0
0
yanıtYanıtla
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