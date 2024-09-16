Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Bir Deli Rüzgar, Kötü Yol, Kuzgun ve Çukur gibi başarılı projelerde yer alan başarılı oyuncu Ferit Kaya, bir süredir birlikte olduğu Yasemin Ceren ile Diyarbakır'da nikah masasına oturdu.

SAATLERCE OYNADILAR

Bir otelde yapılan düğünde gelin 3 gelinlik giydi. Nikah töreninde dantel detaylı giyen Yasemin Ceren daha sonra straplez model gelinlik tercih etti. Ceren düğün sonrası yapılan partide ise kısa bir gelinlik tercih etti. Çiftin nikah şahitleri başarılı oyuncular Erkan Avcı ve Taner Ölmez oldu. Ece Dizdar, Mehmet Özgür ve Barış Arduç da çiftin mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Geline gösterişli bir altın kolyenin takıldığı düğünde paralar da havada uçuştu. Taner Ölmez'in sahneye gelerek oynadığını gören Ferit Kaya, eşi ve arkadaşının başından aşağı para yağdırdı.