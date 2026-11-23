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Antalya ile Konya arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarını kapsayan toplam 19,2 kilometrelik dev projede çalışmalar son aşamaya geldi. Yaklaşık 10 yıldır devam eden projede 7 bin 420 metre uzunluğundaki çift tüplü tünelin yanı sıra bağlantı yollarında da çalışmalar sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla Antalya-Konya arasındaki güzergah 7 kilometre kısalacak, seyahat süresi ise yaklaşık 20 dakika azalacak. Tünelin yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasında bulunan Alacabel Geçidi'nde, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldıracak projede sona yaklaşıldı. 2016 yılında yapımına başlanan proje, zorlu Toros coğrafyasında yürütülen çalışmalarla tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 19,2 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında 7 bin 420 metre uzunluğunda çift tüplü tünel ile 11,8 kilometrelik bağlantı yolları yer alıyor.

Türkiye'nin en uzun tünelleri arasında yer alacak

Yapım sürecinde tünel uzunluğu 7 bin 360 metreden 7 bin 420 metreye çıkarılan Alacabel Tüneli, Türkiye'nin en uzun tünelleri arasında yer alacak.

Tünelde kazı ve beton kaplama çalışmaları tamamlanırken asfaltlama, aydınlatma, elektrik, kamera sistemleri, havalandırma ve yangın güvenliği gibi teknik donanımların tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Antalya-Konya yolu 7 kilometre kısalacak

Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının hizmete girmesiyle mevcut güzergah 7 kilometre kısalacak. Antalya ile Konya arasındaki seyahat süresinde yaklaşık 20 dakikalık zaman tasarrufu sağlanacak.

Proje kapsamında inşa edilen tünel ve bağlantı yolları, mevcut yol güzergahına göre daha düşük rakımdan geçecek. Böylece özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımın aksadığı Alacabel Geçidi'nde sürücüler daha güvenli ve konforlu yolculuk yapabilecek.

Yıllık 910 milyon lira tasarruf sağlanacak

Projenin tamamlanmasıyla zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Ayrıca karbon emisyonunun yılda 7 bin 151 ton azaltılması hedefleniyor.

Yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor

Antalya ile Konya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından biri olan Alacabel'de çalışmaların tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki ulaşım daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hale gelecek. Yıl sonunda hizmete açılması hedeflenen proje, özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Alacabel Geçidi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı