Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de 22 Kasım Pazar akşamı yapılan eleme gecesinin sonunda yarışmaya veda eden isim Şükran oldu. Şükran, son ikide karşılaştığı Tolgahan'ın 1 puan gerisinde kalarak hayallerine veda etti.

POTADA DÖRT YARIŞMACI VARDI

Programın on beşinci haftasında eleme potasında Şükran, Tolgahan, Şadi ve Armağan yer aldı. Şükran haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Cumartesi akşamı oynanan son dokunulmazlık oyununda takım kaptanı olan Şükran, eşit biten oylamada son sözü söyleyerek Armağan'ı potaya göndermişti.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun puanladığı eleme iki etap üzerinden oynandı. Yarışmacılar ilk etapta yer elmasıyla yaratıcı tabaklar hazırladı. Bu turu 21,5 puanla zirvede tamamlayan Armağan oldu ve potadan ilk kurtulan isim olarak eleme gecesini geride bıraktı.

SOMER ŞEF'İN TABAĞI BELİRLEDİ

İkinci etapta yarışmacılardan Somer Sivrioğlu'nun "Ben Saksı Değilim" adlı tabağını aslına en yakın şekilde hazırlamaları istendi. Bu turun ardından Şadi de potadan çıktı ve son ikiye Şükran ile Tolgahan kaldı.

Şeflerin puanları açıklandığında Tolgahan, Şükran'ın 1 puan önüne geçerek ilk 11'e kalan yarışmacılar arasındaki yerini korudu.

FİNAL YOLUNDA BİR VEDA DAHA

Şükran, bu sezon Demirhan, Gül, Simge, Koray, Cansu, Faruk, Recep, Batuhan, Buse, Şiringül, Emre, Hasan Alp, Kübra ve Nurten'in ardından elenen 15. yarışmacı oldu. Büyük finale sayılı haftalar kalan MasterChef Türkiye'de yeni haftanın dokunulmazlık oyunları ve eleme adayları önümüzdeki bölümlerde belli olacak.