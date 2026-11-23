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Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) kontrol muayenesine ilişkin kuralları, belirli şartlarla emekli aylığı alan binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. SGK tarafından muayeneye çağrılanların belirtilen süreyi kaçırması halinde maaşları kesilebiliyor. Üstelik 3 aylık sürenin aşılması durumunda ödenmeyen aylıkların geri alınması da mümkün olmayabiliyor. Sürekli sağlık raporu bulunanlar da bu uygulamadan muaf tutulmuyor.

SÜREKLİ RAPORU OLANLAR DA MUAYENEYE ÇAĞRILABİLİYOR

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, SGK'nın kontrol muayenelerine ilişkin dikkat edilmesi gereken kuralları kaleme aldı. Kontrol muayenesiyle sağlık sorunları nedeniyle aylık bağlanan kişilerin çalışma gücü kaybının devam edip etmediği yeniden değerlendiriliyor.

Karakaş, raporunda "sürekli" ibaresi bulunanların da kontrol muayenesine çağrılabileceğini belirterek, "SGK, 'Sürekli' ibareli raporunuz olsa dahi kanunen sizi her an kontrol muayenesine çağırabilir. Kimse 'Benim raporum ömür boyu geçerli' rehavetine kapılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

KİMLERİN EMEKLİ MAAŞI RİSK ALTINDA?

Kontrol muayenesi uygulaması tüm emeklileri kapsamıyor. SSK ve Bağ-Kur bünyesinde belirli sağlık koşullarına bağlı olarak aylık veya gelir alan kişiler bu kapsamda değerlendiriliyor.

Malullük aylığı alanlar, çalışmaya başlamadan önce malul olduğu için erken yaşlılık aylığı bağlananlar ve çalışma gücünü yüzde 40 ila 59 oranında kaybederek emekli olanlar kontrol muayenesine çağrılabiliyor. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlarla maluliyet nedeniyle yetim aylığı bağlanan çocuklar da uygulama kapsamında bulunuyor.

SGK ÜÇ DURUMDA MUAYENE İSTEYEBİLİYOR

Kontrol muayenesi kararı, Kurum Sağlık Kurulunun hastalığın seyrini yeniden değerlendirmek istemesi, verilen karara sigortalı veya hak sahibinin itiraz etmesi ya da SGK denetimlerinde inceleme ihtiyacının ortaya çıkması üzerine alınabiliyor.

Özellikle sahte sağlık raporlarına yönelik denetimlerde ortaya çıkan şüpheler, yeniden muayene sürecini başlatabiliyor.

3 AYLIK SÜREYİ KAÇIRANIN MAAŞI KESİLİYOR

SGK, kontrol muayenesi tarihinden en az 3 ay önce ilgili kişiye sevk yazısı gönderiyor. Belirtilen tarihe kadar geçerli bir mazeret olmaksızın muayenesini yaptırmayanların aylıkları, takip eden ödeme döneminde kesiliyor.

Kontrol tarihinden itibaren ilk 3 ay içerisinde muayenesini tamamlayan ve sağlık şartlarını taşımaya devam ettiği belirlenen kişiler, kesilen aylıklarını toplu olarak geri alabiliyor.

Ancak bu süre geçirilirse aylık, sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden bağlanıyor. Arada ödenmeyen maaşlar ise geri verilmiyor.

KRİTİK DETAY: HASTANEYE GİDİLEN TARİH DEĞİL, RAPOR TARİHİ

Üç aylık sürenin hesaplanmasında hastaneye başvuru yapılan gün değil, sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarih esas alınıyor. Bu nedenle muayene için son günleri bekleyen emekliler, raporun gecikmesi halinde hak kaybıyla karşılaşabiliyor.

SEVK KAĞIDI OLMADAN ALINAN RAPOR KABUL EDİLMİYOR

Kontrol muayeneleri SGK tarafından sevk yapılan yetkili sağlık kuruluşlarında gerçekleştiriliyor. Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet üniversite hastaneleri bu kapsamda yer alıyor.

Karakaş, kişilerin kendi imkanlarıyla farklı hastanelerden aldıkları raporların kabul edilmeyeceğine dikkat çekerek, "SGK'nın sevk kâğıdı olmadan alınan rapor, hukuken yok hükmündedir. Boşuna vakit ve nakit kaybetmeyin" uyarısında bulundu.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİYLE EMEKLİ OLANLAR DA KAPSAMDA

15 Ocak 2025 tarihinden önce vergi indirimi belgesiyle yaşlılık aylığı talebinde bulunan kişiler de kontrol muayenesi hükümlerine tabi tutulabiliyor.

Öte yandan Kurum Sağlık Kurulunun çalışma gücü kaybına ilişkin kararına itiraz edilebiliyor. İtirazların değerlendirilmesinde Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu yetkili bulunuyor.

Malullük aylığı alırken yeniden sigortalı çalışmaya başlayanların ise aylıkları kesiliyor. Bu kişilerin işten ayrıldıktan sonra tekrar aylık talep etmeleri durumunda yeniden kontrol muayenesi yapılabiliyor.

HAK KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN BU UYARIYA DİKKAT

Emeklilerin SGK'daki adres bilgilerini güncel tutmaları, kendilerine gönderilen tebligatları takip etmeleri ve kontrol muayenesi için belirlenen süreleri kaçırmamaları gerekiyor. Özellikle sağlık kurulu raporunun düzenlenme tarihinin esas alınması nedeniyle işlemlerin geciktirilmemesi önem taşıyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi