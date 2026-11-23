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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir vatandaşın aslan gördüğünü bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarında dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın tespit edilmesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemleri alırken, Milli Parklar Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin ağaçlık alanda yürüttüğü çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bölgede aslan gördüğünü bildirdi. İhbarın ardından güvenlik güçleri ve ilgili kurumların ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit etti. Bunun üzerine hayvanın bulunması ve güvenli şekilde yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

AĞAÇLIK ALANDAKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hayvanın son görüldüğü bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle ağaçlık alanlarda yoğunlaşan çalışmalar kapsamında ekipler, hayvanın izini bulmaya çalışıyor.

Arama çalışmalarının yürütüldüğü bölge dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde ağaçlık alanın genişliği ve ekiplerin hayvanı bulmak için yürüttüğü çalışmalar yer aldı.

JANDARMADAN VATANDAŞLARA UYARI

Aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülmesi üzerine jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Bölgede yaşayan vatandaşların olası bir tehlikeyle karşılaşmaması için tedbirli olmaları istendi. Ekiplerin, hayvanın bulunabileceği alanlarda çalışmalarını dikkatle sürdürdüğü öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI AKSU: ÇIPLAK GÖZLE GÖRDÜK

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu da arama çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada hayvanı bizzat gördüklerini belirtti.

Aksu, "Aslanı çıplak gözle gördük, çok hızlı hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Hayvanın sürekli yer değiştirdiğine dikkat çeken Aksu, "Sanki birisi tarafından eğitilmiş, yetiştirilmiş, beslenmiş gibi" dedi.

Bölgedeki vatandaşlara çağrıda bulunan Aksu, "Vatandaşlarımız evden dışarı çıkmasın" uyarısında bulundu.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Aslanı gördüğünü söyleyen Arda Koç, olayın ardından hayvanı aramak için aracıyla bölgeye çıktığını anlattı.

Koç, "Olayı ilk duyduktan sonra aracımla ben de aslanı aramaya çıktım. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. 5 dakika sonra son görülen konumdaydık" ifadelerini kullandı.

MUHTAR: İLK DEFA ASLANLA KARŞILAŞIYORUM

Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst de bölgede daha önce benzer olaylarla karşılaştığını ancak ilk kez aslan ihbarı aldığını söyledi.

Üst, "22 yıldır burada oturuyorum, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Maymun operasyonuna gittim, yılan operasyonuna gittim, ilk defa aslanla karşılaşıyorum" dedi.

Hayvanın bir evde beslenirken kaçmış olabileceğini düşündüğünü belirten Üst, "Yasal olarak kimse aslan besleyemez. Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan" ifadelerini kullandı.

Ancak hayvanın nereden geldiğine veya bir kişiye ait olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir tespit açıklanmadı.

UYUŞTURUCU İĞNEYLE YAKALANMASI PLANLANIYOR

Arama çalışmalarında görev alan veteriner ekipleri de hayvanın bulunması halinde müdahalede bulunmak üzere hazırlık yaptı.

Bir görevlinin, hayvanın tespit edilmesi durumunda uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalanması için hazır beklediği görüldü.

Ekipler, hem çevrede yaşayan vatandaşların güvenliğini sağlamayı hem de hayvanı zarar vermeden yakalamayı hedefliyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gece boyunca yürütülen çalışmalarda hayvanın termal kameralarla takip edildiği ancak daha sonra izinin kaybedildiği bildirilmişti.

Aslan olduğu değerlendirilen hayvanın son görüldüğü ağaçlık alanda arama faaliyetleri devam ederken, ekipler olası yeni ihbarları da değerlendiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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