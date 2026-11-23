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Psg'nin Nice deplasmanında oynadığı karşılaşmada ciddi şekilde sakatlanan Desire Doue'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana geldi. Genç futbolcu, maçın ardından evine döndüğünde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre Doue, evinin önünde jandarma ekiplerini görünce yaşanan hırsızlık girişiminden haberdar oldu.

ÜÇ KİŞİ BAHÇE KAPISINDAN TIRMANMAYA ÇALIŞTI

Olayla ilgili aktarılan bilgilere göre üç genç, Doue'nin evinin bahçe kapısından tırmanarak içeri girmeye çalıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre alkollü oldukları belirtilen şüpheliler, jandarma ekipleri olay yerine ulaşmadan kaçtı. Güvenlik güçleri, yaşanan girişimin ardından futbolcunun evinin önünde incelemelerde bulundu.

EVİNE GİREMEDİLER

Şüphelilerin bahçe kapısından tırmanmaya çalışmasına rağmen eve giremedikleri öğrenildi. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmezken evden herhangi bir eşya da çalınmadı. Böylece ciddi sakatlık geçirdiği gün evinde hırsızlık girişimiyle karşılaşan Doue, ikinci bir olumsuzluk yaşamış oldu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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