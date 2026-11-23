Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 Ocak zammı için hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17,8 milyon emekliyi kapsayacak iyileştirme açıklamasının ardından çalışmalar seyyanen zam ve refah payına dayalı karma formüller üzerinde yoğunlaştı. Gündemde, 40 bin TL'nin altında maaş alan emeklilere 5 bin TL'ye kadar ek ödeme yapılması, prim gün sayısı ve yaşa göre kademeli zam uygulanması bulunuyor. 65 yaş üstü ve kök aylığı düşük olan emekliler için de ayrı düzenlemeler değerlendiriliyor.

ÖNCE ENFLASYON ZAMMI HESAPLANACAK

Emeklilerin ocak ayında alacağı ilk artış, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. TÜİK tarafından 3 Aralık'ta açıklanacak kasım ayı enflasyon verisi, zam oranına ilişkin beşinci veriyi ortaya koyacak. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) beklenti anketinde kasım ayı enflasyonu yüzde 1,88, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,79 olarak açıklandı. Bu tahmin üzerinden yapılan hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 10,22 civarında enflasyon zammı alması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

En düşük emekli aylığına yapılacak artışın hükümet tarafından hazırlanacak yasal düzenlemeyle belirlenmesi bekleniyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10,22 oranında zam yapılması halinde maaşın yaklaşık 25 bin 959 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Rakamın yuvarlanması durumunda en düşük emekli aylığı 26 bin TL seviyesine çıkabilecek. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin aralık ayı sonunda veya Ocak 2027'de Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 8,2 ZAM HESABI

Memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre hesaplanıyor. 2027 yılının ilk altı aylık dönemi için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak uygulanacak.

FKB'nin enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre memur emeklilerinin ocak ayında yaklaşık yüzde 8,2 zam alması öngörülüyor. Bu senaryoya göre halen 31 bin 528 TL olan en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 113 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

PRİMİ FAZLA OLANA DAHA YÜKSEK EK ÖDEME

Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarında öne çıkan formüllerden biri, prim gün sayısı ve yaşa göre kademeli refah payı verilmesi. Bu kapsamda emeklilerin çalışma süreleri, ödedikleri primler ve yaşları temel kriterler olarak değerlendiriliyor.

Refah payının belirlenmesi için prim basamakları oluşturulması planlanıyor. Gündemdeki taslağa göre basamaklar şu şekilde sıralanıyor:

3 bin 600 prim gününün altı

3 bin 600-5 bin 400 prim günü

5 bin 400-7 bin 200 prim günü

7 bin 200-9 bin prim günü

9 bin gün ve üzeri

Bu formülün hayata geçirilmesi halinde daha fazla prim ödeyen ve daha uzun süre çalışan emeklilere daha yüksek miktarda ek ödeme yapılabilecek.

40 BİN TL'NİN ALTINDA MAAŞ ALANLARA ÖZEL FORMÜL

Masadaki bir diğer seçenek ise düşük emekli aylığı alanlara yönelik özel iyileştirme yapılması. Çalışmalarda aylık geliri 40 bin TL'nin altında olan emeklilere öncelik verilmesi öne çıkıyor.

Verilere göre 17 milyon 860 bin emeklinin yaklaşık 16 milyon 74 bininin maaşı 50 bin TL'nin altında bulunuyor. Bu grubun 12 milyon 859 bin kişilik bölümünün ise 40 bin TL'nin altında aylık aldığı belirtiliyor.

Bu emeklilere prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak refah payı verilmesi ve 5 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılması değerlendiriliyor. Böylece düşük maaş alan emeklilerin gelirlerinin daha yüksek oranda artırılması hedefleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE KÖK AYLIĞI DÜŞÜK OLANLARA AYRI DÜZENLEME

Çalışmalarda 65 yaş üstündeki emekliler ile en düşük emekli aylığı alanlara yönelik farklı iyileştirmeler de ele alınıyor. Özellikle 23 bin 552 TL taban aylık alan 5,1 milyon emeklinin durumu değerlendiriliyor.

Bu grupta kök aylığı 15 bin TL'nin altında bulunan yaklaşık 200 bin emekli için ayrıca düzenleme yapılması gündemde. Kök aylıkların yükseltilmesinin yanı sıra prim ödeme gün sayısı ve hizmet süresine göre maaş farklılıklarının korunması da planlanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI DA GÜNDEMDE

Emekli maaşlarına yönelik iyileştirmelerin yanı sıra kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) de devreye alınması planlanıyor.

Bu sistem kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımlarını içeren konut desteği, çocuk yardımı, kira, abonelik faturaları ve gıda desteği sağlanması öngörülüyor.

Desteklerden yararlanacak kişilerin belirlenmesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının verilerinin yanı sıra SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtlarının da dikkate alınması planlanıyor. Böylece vatandaşların gelir durumu, kira ödemeleri, çocuk sahibi olup olmadıkları ve hane koşulları değerlendirilecek.

İYİLEŞTİRME İÇİN 1,5 TRİLYON TL'LİK KAYNAK HESABI

Emekli aylıklarına yapılması planlanan iyileştirmeler için yaklaşık 1,5 trilyon TL'lik ek kaynak ihtiyacı hesaplanıyor. Bu kaynağın karşılanması için 2027'de uygulanmayacak eşel-mobil sisteminden sağlanacak ödenek, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında yapılacak sıkı denetimler ve deprem harcamalarının azalmasıyla oluşacak kaynaklar üzerinde duruluyor. Emekli maaşlarına yönelik karma formüller üzerinde çalışmalar sürerken, nihai düzenlemenin aralık ayında tamamlanması bekleniyor. Hangi formülün uygulanacağı ve emeklilerin ne kadar ek ödeme alacağı ise yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.