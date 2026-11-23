İstanbul'da firari aslan için son hazırlıklar tamam! Eller tetikte bekliyorlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görülen firari aslanı yakalamak için çalışmalar sürüyor. Uskumruköy Mahallesi'nde ekipler arama faaliyetlerine devam ederken, bir görevli aslanın görülmesi halinde uyuşturucu iğneyle müdahale etmek üzere hazır bekliyor. Hayvanın zarar görmeden yakalanması hedeflenirken, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.
- Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı başlayan aslan alarmı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile güvenlik güçleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
- Aslanın tespit edilmesi halinde uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek sağ olarak yakalanması planlanıyor ve bir görevli müdahale için hazır bekliyor.
- Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, aslanın çok hızlı hareket ettiğini ve sürekli yer değiştirdiğini belirterek bölge sakinlerine evden dışarı çıkmama uyarısında bulundu.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görülen ve henüz yakalanamayan aslan için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Uskumruköy Mahallesi'nde arama faaliyetleri devam ederken, bir görevli aslanın görülmesi halinde uyuşturucu iğneyle müdahale etmek üzere hazır bekliyor. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler hayvanı zarar vermeden yakalamayı hedefliyor.
ASLANI UYUŞTURUCU İĞNEYLE YAKALAMAK İÇİN HAZIR BEKLİYORLAR
Sarıyer'de 22 Kasım akşamı başlayan aslan alarmı devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile güvenlik güçleri, hayvanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Aslanın tespit edilmesi durumunda uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek güvenli şekilde yakalanması planlanıyor. Bu kapsamda bir görevli, müdahale için hazır bekliyor.
ASLANI YAKALAMAK İÇİN İĞNEYLE HAZIR BEKLİYOR
Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde aslanın yakalanması için yürütülen çalışmalarda veteriner ekipleri de görev alıyor. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, üzerinde belediyenin veteriner sağlık birimine ait kıyafet bulunan bir görevlinin müdahale için hazır beklediği görülüyor. Ekipler, aslanın yerinin yeniden tespit edilmesi halinde uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek sağ olarak yakalanmasını amaçlıyor.
BAŞKAN AKSU'DAN VATANDAŞLARA UYARI
Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, aslanı çıplak gözle gördüklerini belirterek, "Çok hızlı hareket ediyor" dedi. Hayvanın sürekli yer değiştirdiğini söyleyen Aksu, "Sanki birisi tarafından eğitilmiş, yetiştirilmiş, beslenmiş gibi" ifadelerini kullandı. Aksu, bölge sakinlerine "Vatandaşlarımız evden dışarı çıkmasın" uyarısında bulundu.