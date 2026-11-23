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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görülen ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü dişi aslanla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Aslanın Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu öne sürülürken, yıldız futbolcunun arama çalışmalarına katıldığı da belirtildi. Bardakcı'nın bir aslanı sevdiği görüntüleri paylaşması ise iddiaları yeniden alevlendirdi.

ASLANIN SAHİBİ ABDÜLKERİM BARDAKCI MI?

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın adı ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. Yapılan paylaşımlarda, aslanın milli futbolcuya ait olduğu ve Uskumruköy'deki bir konuttan kaçtığı öne sürüldü.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Galatasaray'ın milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın, olayın yaşandığı bölgede yürütülen arama çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Bölgede bulunan Bardakcı'nın ekiplerin çalışmalarını yakından takip ettiği ve aslanın bulunması için gerçekleştirilen aramalara katıldığı aktarıldı. Milli futbolcunun arama çalışmalarında bulunduğu anlara ilişkin görüntüler de basına yansıdı.

ASLANI SEVDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Hakkındaki iddiaların ardından Abdülkerim Bardakcı'nın yaptığı paylaşım dikkat çekti. Milli futbolcu, iki aslanın bulunduğu bir ortamda yavru bir aslanı sevdiği görüntülere yer verdi. Paylaşımına gülücük ve aslan emojileri ekleyen Bardakcı'nın bu hareketi, hakkındaki iddialara esprili bir yanıt olarak yorumlandı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay, 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede aslan görüldüğü yönündeki ihbarın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, dişi aslana benzeyen bir hayvanın görüntülerini tespit etti.

Hayvanın yerleşim yerlerine yakın bir bölgede görülmesi üzerine jandarma, emniyet, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.

TERMAL KAMERALARLA YERİ TESPİT EDİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk aramalarda hayvana rastlanmaması üzerine bölgeye termal kameralı ekipler sevk edildi.

Ormanlık alanda gerçekleştirilen taramalar sonucunda hayvanın bulunduğu bölge tespit edildi. Uzman veteriner hekimlerin de katıldığı ekiplerin, hayvanı zarar vermeden yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Aslanın güvenli bir alana yönlendirilerek uyuşturucu iğne yardımıyla yakalanması planlanıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada aslanın yakalanması için ilgili kurumların koordineli şekilde çalıştığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu da bölgede yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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