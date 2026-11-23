Elazığ'da 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşi Derya Çelik'i tabancayla vurarak öldüren Murat Çelik'e verilen 24 yıl hapis cezası, genç kadının ailesinin tepkisine neden oldu. Derya Çelik'in öldürülmeden bir gün önce eşi tarafından darbedildiğini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Aile, sanığa verilen cezayı yetersiz bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, 30 Mayıs'ta Elazığ'ın Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'taki bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Askeri personel olduğu öğrenilen Murat Çelik, yurt dışındaki görevinden izne gelerek memleketi Elazığ'da eşi Derya Çelik ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Çelik, 4 yaşındaki çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla ateş ederek eşini öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Murat Çelik'in karar duruşması Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmasında pişman olduğunu belirten sanık, "Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Gaflete düştüm, silahla yere doğru ya da ayaklarına doğru 2-3 el ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Murat Çelik'i kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ÖLDÜRÜLMEDEN BİR GÜN ÖNCE...

Derya Çelik'in Malatya'da yaşayan yakınları, genç kadının öldürülmeden bir gün önce eşi tarafından apartmanın önünde darbedildiğini belirtti. Ailenin açıklamasına göre, darp olayına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Derya Çelik'in ablası Hülya Oğuz, kardeşinin darbedildiği günün akşamında Murat Çelik'in annelerini aradığını ve polise haber verilmesi halinde Derya'yı öldüreceği yönünde tehditte bulunduğunu ileri sürdü.

"DERYA'NIN HAKKI 24 YIL MIYDI?"

Mahkemenin verdiği 24 yıllık hapis cezasına tepki gösteren abla Hülya Oğuz, kardeşinin evliliğinin ikinci ayından itibaren şiddete maruz kaldığını söyledi. Olaydan yaklaşık bir yıl önce boşanma davası açtığını belirten Oğuz, kardeşinin yaşadığı şiddete ilişkin delilleri avukatıyla paylaştığını da ifade etti.

Sanığın olay günü iki arkadaşıyla birlikte eve geldiğini söyleyen Oğuz, kardeşinin 16 el ateş edilerek öldürüldüğünü öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "Barışmak isteyen bir insan cebinde silahla, yanında şarjörle mi gelir, kardeşimi 16 el ateş ederek öldürdü. Derya'nın hakkı 24 yıl mıydı, biz ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz."

"BEN ÇOCUĞUMU NE ZORLUKLARLA BÜYÜTTÜM"

Derya Çelik'in annesi Zeliha Levent de kızının evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını ve sanık tarafından silahla tehdit edildiğini ileri sürdü. Kızını büyük emeklerle büyütüp okuttuğunu söyleyen anne, Derya'nın çocuğunun babasız büyümemesi için yaşadığı sıkıntılara rağmen evliliğini sürdürmeye çalıştığını anlattı.

Verilen cezaya tepki gösteren Levent, "Ben çocuğumu ne zorluklarla büyüttüm, okuttum. Mürüvvetini görmek istiyordum. 24 yıl ne demek? Bir çocuğumun kanı 24 yıl mı? Ben ağırlaştırılmış müebbet, hiç çıkmamak suretiyle ceza verilmesini istiyorum. Benim çocuğumun hakkı bu muydu?" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı