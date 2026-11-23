ANKARA'da sıfır aldığı otomobili 9 kez servise götüren tüketici, tavandaki boya dökülmesinin kullanıcı hatasına bağlanması üzerine Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, bilirkişinin üretim hatası tespitinin ardından otomobilin aynı marka ve tipte, ayıpsız bir araçla değiştirilmesine karar verdi. Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi de kararı onadı.

Ankara'da bir tüketici, 11 Ağustos 2020'de bayiden sıfır kilometre otomobil satın aldı. Dava dilekçesine göre, otomobil satın alındığı tarihten itibaren sık sık arızalandı ve tüketici neredeyse her ay servise gitmek zorunda kaldı. Start-stop sistemindeki sorun nedeniyle otomobil 2021'de 4 kez servise götürüldü. Her seferinde işlem yapılmasına rağmen sorun kalıcı olarak giderilemedi. Görüş kamerası da garanti kapsamında değiştirildi ancak tüketici bu süreçte 2 ay bekletildi. Aracın tavanında 25 Eylül 2021'de boya atması başlayınca tüketici, aynı gün yetkili servise başvurdu. Dilekçede, servisin boya kusurunu kullanıcı hatasına bağlayarak talebi reddettiği belirtildi. Bunun üzerine tüketici, otomobilin aynı marka ve tipte, sıfır kilometre ve ayıpsız bir araçla değiştirilmesi talebiyle avukatı aracılığıyla Ankara 9'uncu Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

'BOYA KUSURU ÜRETİMDEN KAYNAKLANDI'

Davalı şirketler, tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullandığını ve bu nedenle aracın değiştirilmesini isteyemeyeceğini savundu. Mahkeme, otomobilin toplam 9 kez servise götürüldüğünü ve kaza kaydının bulunmadığını belirtti. Bilirkişi raporlarını değerlendiren mahkeme, tavandaki boya dökülmesinin üretim sırasında yapılan hatalı boya uygulamasından kaynaklandığı ve zamanla ortaya çıktığı sonucuna vardı. Mahkeme, tüm masrafları davalılara ait olmak üzere aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Hukuk Dairesi, hükme esas alınan bilirkişi raporunun önceki raporlar arasındaki çelişkiyi giderdiğini belirterek davalıların istinaf başvurularını esastan reddetti. Davalılar, boya kusurunun dış etkenlerden kaynaklandığını ve bilirkişi incelemesinin yetersiz olduğunu ileri sürerek kararı temyiz etti.

'DEĞİŞİM TALEBİ HAKKANİYETE UYGUN'

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, bilirkişi raporlarında aracın tavanında 5 noktada boya bozulması saptandığını, tavan olukları ve tavan camıyla birleşen bölgelerde vernik atması ile beneklenme görüldüğünü belirtti. Daire, müdahale edilmediğinde boya kusurunun tavanın diğer bölümlerine de yayılabileceğini değerlendirdi. Dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığını da dikkate alan Daire, tüketicinin değişim talebini hakkaniyete uygun buldu. Yargıtay, davalıların temyiz itirazlarını reddederek kararı oy birliğiyle onadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı