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Uluslararası Emmy Ödülleri'nde telenovela kategorisinde aday gösterilen Uzak Şehir'in başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, tören için gittikleri New York'ta hayranlarının hazırladığı bir sürprizle karşılaştı. İkili, dizinin tanıtımının yayınlandığı Times Meydanı'ndaki dev ekranların önünde bir araya geldi.

Ay Yapım imzalı ve Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'de Sinem Ünsal Alya'yı, Ozan Akbaba ise Cihan'ı canlandırıyor. Çekimleri Mardin'de süren dizinin iki yıldızı, yapımcı Lale Eren ile birlikte setlere ara verip Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu.

HAYRAN GRUBUNDAN DEV EKRANDA KARŞILAMA

Hürriyet'in aktardığına göre ikilinin hayranlarının oluşturduğu "OzSin" grubu, Times Meydanı'ndaki 1560 Broadway panosunda oyunculara özel bir video yayınlattı. Ekranda Akbaba ile Ünsal'ın görüntüleri, "New York'a Hoş Geldiniz - Uzak Şehir'den Sevgilerle" mesajıyla birlikte gösterildi.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, kendileri için hazırlanan görüntüleri dizi ekibiyle birlikte meydanda izledi. Oyuncuların o anları paylaştığı gönderiler sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

BEŞİNCİ CADDE'Yİ TUK TUK İLE GEZDİ

Ozan Akbaba, ABD'de yaşayan bir Türk'ün kullandığı ve "tuk tuk" olarak bilinen bisikletle 5. Cadde'de tur attı; yolda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sinem Ünsal ise New York'a ulaştıktan sonra yaptığı ilk paylaşıma "Geldim, merak etmeyin." notunu düştü.

ÖDÜLLER BU GECE SAHİPLERİNİ BULACAK

Uluslararası Emmy Ödülleri, 23 Kasım akşamı New York'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Uzak Şehir, tören gecesi yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak.