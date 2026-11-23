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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, kritik mücadelede iki puan bırakarak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Karşılaşmanın ardından ise maçın skorundan bağımsız olarak hakem Kadir Sağlam'ın bir futbolcuya yönelik tavrı tartışma konusu oldu.

KADİR SAĞLAM'IN LEVENT MERCAN'A BAĞIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntülerde karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ın Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan'a bağırdığı görüldü. Hakemin sarı-lacivertli oyuncuya yönelik sert tavrı dikkat çekerken, görüntüler futbolseverlerin tepkisini çekti.