Tokat'ın Niksar ilçesinde evinin mutfağında ceviz ve üzüm şeklinde sabun üreten kadın girişimci, ürünlerini Tunus, ABD ve Almanya'ya gönderirken üretimini büyüterek başka kadınlara da istihdam sağlamayı hedefliyor.

Niksar'da yaşayan Arzu Çakan, bir yakınının tavsiyesiyle yaklaşık 4,5 ay önce evinin mutfağında sabun üretimine başladı. İnternetten izlediği videolarla kendini geliştiren Çakan, ilçenin cevizi ve üzümünden esinlenerek hediyelik sabunlar tasarladı. Hazır sabun bazını benmari usulü eritip kalıplara döken Çakan, ürünlerini farklı renk ve kokularla çeşitlendiriyor. Ceviz, üzüm, çilek ve kiraz şeklindeki sabunların yanı sıra oyuncaklı çocuk sabunları, kabak lifli sabunlar ve süngerli duş sabunları da üretiyor.

Niksar'dan üç ülkeye ulaştı

Ceviz Fuarı'nda ürünlerini ziyaretçilerle buluşturan Çakan, ilçeye gelenlerin özellikle ceviz ve üzüm şeklindeki sabunları hediyelik olarak tercih ettiğini söyledi. Sabunlarının akrabaları vasıtasıyla Tunus, ABD ve Almanya'ya da ulaştığını belirten Çakan, "Buraya gelen insanlar sabunlarımızı hediyelik olarak yanlarında götürsün, bu ürünler Niksar'ı temsil etsin istiyorum. Bazı müşterilerimiz çok beğendikleri için kullanmaya kıyamadıklarını söylüyor" dedi.

Kadınlara istihdam sağlamayı hedefliyor

Üretimini evden bir atölyeye taşımak isteyen Çakan, kadın girişimcilere yönelik desteklerden yararlanarak markasını büyütmeyi planlıyor. Çakan, üretim kapasitesini artırdığında başka kadınlara da iş imkanı sağlamak istediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı