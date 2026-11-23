Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görülen aslan, bölgede tedirginliğe neden oldu. Uskumruköy çevresinde yaşayanlar birbirlerini uyarırken, Avatar Atakan lakabıyla tanınan Çağan Atakan Arslan da Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü sporcu, aslanın kendilerine oldukça yakın olduğunu açıkladı.

"ŞU AN ARAMIZDA 150-200 METRE VAR"

Instagram hesabından aslanın fotoğrafını ve kendisine gönderilen mesajları paylaşan Avatar Atakan, "Şu an aramızda 150-200 m var" ifadelerini kullandı.

Paylaştığı mesajlaşmada, aslanın Uskumruköy civarında görüldüğü ve ormanlık alana doğru ilerlediği yönünde bir uyarı yer aldı.

"CAMI KIRMAZ DEĞİL Mİ?"

Mesajlaşmadaki ifadeler de yaşanan tedirginliği ortaya koydu. Yazışmalarda "Oha burada karşımızda", "Evet çok tehlikeli" ve "Camı kırmaz değil mi?" sözleri dikkat çekti.

Avatar Atakan'ın aslanla aralarındaki mesafeyi açıklaması, bölgede yaşanan korkunun boyutunu gözler önüne serdi.

İlgili Haberler