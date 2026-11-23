Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun ailesi, TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar yaşadı. Sunucu eşi Merve Dinçkol Şerifoğlu, 4 aylık kızları Defne Yaz, annesi ve bakıcısının bulunduğu otomobile arkadan bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

4 AYLIK BEBEĞİ DE ARAÇTAYDI

Merve Dinçkol Şerifoğlu, annesi, bakıcısı ve 4 aylık kızı Defne Yaz'ın bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu'nda arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu büyük hasar aldı. Emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde aile kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

HABERİ ALIR ALMAZ İSTANBUL'A DÖNDÜ

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan aile üyeleri, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Olay sırasında Rize'de bulunan Feyyaz Şerifoğlu ise eşi ve kızının kaza geçirdiğini öğrenince İstanbul'a döndü.

KIZLARI HENÜZ 4 AYLIK

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol Şerifoğlu, kısa süre önce ilk çocukları Defne Yaz'ı kucaklarına almıştı. Doğumun ardından büyük mutluluk yaşayan çiftin, henüz 4 aylık kızlarıyla birlikte böyle bir kaza geçirmesi korku yarattı.