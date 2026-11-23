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İngiltere'de BBC'nin sevilen dans yarışması Strictly Come Dancing, canlı yayın sırasında yaşanan beklenmedik bir olayla kesintiye uğradı. Jüri üyelerinin yarışmacıları değerlendirdiği sırada stüdyoda cinsel içerikli sesler duyuldu. Seslerin yayına yansıması üzerine jüri üyesi Motsi Mabuse konuşmasını keserken, programın sunucusu izleyicilerden özür diledi. Olayın ardından polis soruşturma başlatırken, seslerin bir telefon aracılığıyla kasıtlı olarak dinletildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

CANLI YAYINDA DUYULAN SESLER HERKESİ ŞAŞIRTTI

Olay, 21 Kasım Cumartesi akşamı BBC One ekranlarında yayınlanan Strictly Come Dancing yarışmasının İngiltere'nin Blackpool kentindeki Tower Ballroom salonundan gerçekleştirilen canlı yayınında yaşandı.

Şarkıcı Delta Goodrem ve profesyonel dansçı Kai Widdrington'ın performansının ardından jüri üyeleri değerlendirmelerini yapmaya başladı. Motsi Mabuse'nin konuştuğu sırada stüdyodan gelen cinsel içerikli sesler canlı yayına yansıdı.

Seslerin geldiği yöne dönerek konuşmasına ara veren Mabuse, şaşkınlığını gizleyemedi ve "Ben değilim" diyerek duruma tepki gösterdi.

BBC CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan olayın ardından program sunucusu Emma Willis, yayın bitmeden önce izleyicilerden özür diledi. Willis, "Bu akşamki programda daha önce yaşanan ses kesintilerini duyduysanız ve bundan rahatsız olduysanız özür dilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BBC yönetimi de yaptığı açıklamada canlı yayın sırasında duyulan seslerden rahatsız olan izleyicilerden özür dileyerek olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığını duyurdu.

Ayrıca söz konusu seslerin, programın BBC iPlayer üzerinden izlenebilen tekrarından çıkarılması kararlaştırıldı.

POLİS TELEFONA EL KOYDU

Olayın ardından Lancashire Polisi devreye girdi. Emniyet yetkilileri, programın organizatörleriyle iletişime geçildiğini ve resmi şikayet alındığını açıkladı. Polis, soruşturma kapsamında bir cep telefonuna el konulduğunu doğruladı.

SESLERİN ARKASINDAN TANIDIK BİR İSİM ÇIKTI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yaptığı şakalarla tanınan Daniel Jarvis'in olayla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Jarvo69 kullanıcı adıyla tanınan Jarvis'in, yarışma sırasında kendi canlı yayın yaptığı ve stüdyodaki bir telefonu arayarak cinsel içerikli ses kaydını çaldırmaya çalıştığı belirtildi.

Jarvis'in asıl hedefinin jüri üyesi Craig Revel Horwood olduğu, ancak yayındaki gecikme nedeniyle seslerin Motsi Mabuse'nin konuşması sırasında duyulduğu aktarıldı. Jarvis'in yayınında, Horwood'u hedef alarak yarışmacılara yönelik davranışlarını eleştirdiği de görüldü.