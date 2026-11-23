Onur Büyüktopçu'dan şaşırtan itiraf! 28 kilo vermesinin sırrı bambaşka çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Onur Büyüktopçu, zayıflama süreciyle ilgili daha önce doğruyu söylemediğini itiraf etti. 28 kilo vermesinin ardında zayıflama iğnesi olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, aynı yöntemi kullandığını gizleyen meslektaşlarına da tepki gösterdi.
- Onur Büyüktopçu, 28 kilo kaybını daha önce diyet ve spora bağlamasına rağmen zayıflama iğnesi kullandığını açıkladı.
- Büyüktopçu, zayıflama iğnesini doktor kontrolünde ve tedavi öncesi tahliller yapıldıktan sonra kullandı.
- Oyuncu, bir arkadaşının kontrolsüz iğne kullanımı sonrası bilincini kaybettiğini söyledi.
"Kiralık Aşk" dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle tanınan Onur Büyüktopçu, Ceren Akdağ'ın sunduğu "Sana Ne Bana Ne" programına konuk oldu. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, zayıflama sürecinin bilinmeyenlerini anlattı. Daha önce kilo kaybını diyet ve spora bağlayan Büyüktopçu, aslında zayıflama iğnesi kullandığını açıkladı.
"İLK BAŞTA UTANDIM"
Toplam 28 kilo verdiğini belirten oyuncu, başlangıçta zayıflama iğnesi kullandığını gizlediğini söyledi. Büyüktopçu, gerçeği açıklamamasının nedenini ise bu yöntemi başkalarına öneriyormuş gibi görünmek istememesiyle açıkladı.
DİĞER ÜNLÜLERE DE GÖNDERME YAPTI
Zayıflama iğnesi kullandıkları halde kilo kayıplarını yalnızca diyet ve spora bağlayan ünlüleri eleştiren Büyüktopçu, "Kimlerin kullandığını ve kimlerin kullanmadığını gerçekten biliyorum" ifadelerini kullandı.
DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANMIŞ
Zayıflama iğnesini doktor kontrolünde kullandığını belirten oyuncu, tedavi öncesinde gerekli tahlillerin yapıldığını anlattı. Büyüktopçu, bir arkadaşının kontrolsüz kullanımın ardından bilincini kaybettiğini de söyleyerek doktor gözetiminin önemine dikkat çekti.