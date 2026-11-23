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Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dokuz işlem günü boyunca değer kaybeden ons altın, 23 Kasım Pazartesi günü yüzde 2,4 artışla 3 bin 609,20 dolara ulaştı. Hisse senedi piyasalarındaki satış baskısı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerdeki değişim, altındaki toparlanmayı destekledi. Ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altına da yansırken fiyatlar 6 bin TL sınırının altında kaldı.

ALTINDA DÜŞÜŞ SERİSİ SONA ERDİ

Son dönemde sert kayıplar yaşayan altın, dokuz işlem gününe ulaşan düşüş serisini geride bıraktı. 23 Kasım 2026 Pazartesi günü TSİ 07.21 itibarıyla ons altın, önceki kapanışına göre yüzde 2,4 yükselerek 3 bin 609,20 dolar seviyesine çıktı.

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin tetiklediği hisse senedi satışları, yatırımcıların para politikası beklentilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Faiz görünümündeki değişimle birlikte altın fiyatlarında toparlanma yaşandı.

SCOTT BESSENT'TEN FED'E SIKILAŞMA UYARISI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını aşırı sıkılaştırmasının ABD ekonomisi açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Piyasalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimali yaklaşık yüzde 93 seviyesinde fiyatlanırken, faizlerin mevcut seviyesinde tutulması ihtimali yüzde 7 civarında bulunuyor. Faiz beklentilerindeki değişim ve Fed'in izleyeceği politikaya ilişkin belirsizlik, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

GÖZLER ABD'NİN PCE ENFLASYON VERİSİNDE

Yatırımcılar, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin yeni ipuçları elde etmek için ABD'de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon raporunu bekliyor. Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan PCE verisinin, faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesinde belirleyici olması bekleniyor. Enflasyonun seyri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinden altın fiyatlarında yeni hareketlilik yaratabilir.

Fed yetkililerinin şahin açıklamaları ve yapay zeka şirketlerine yönelik yatırımlarda yaşanan geri çekilmenin tetiklediği piyasa satışları, geçen hafta altın fiyatlarını son 14 ayın en düşük seviyelerine kadar taşımıştı.

ALTINDA 3 BİN 712 DOLAR HEDEFİ ÖNE ÇIKIYOR

BullionVault Araştırma Başkanı Adrian Ash, geçmiş fiyat hareketlerinin yol gösterici olması halinde altının 13 haftalık sert düşüşün ardından toparlanma sürecine girebileceğini değerlendirdi.

Ash, yatırımcıların fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirme eğiliminin güçlendiğini gözlemlediklerini belirtti.

Teknik analizlerde ise 3 bin 503 dolar seviyesinde geçici bir dip oluşmuş olabileceğine ilişkin işaretler öne çıkıyor. Spot altının toparlanmasını sürdürmesi halinde 3 bin 663-3 bin 712 dolar aralığı gündeme gelebilecek hedef seviyeler arasında gösteriliyor.

Saatlik MACD göstergesindeki pozitif uyumsuzluk da yükseliş hareketinin devam edebileceğine yönelik sinyaller veriyor. 3 bin 921 dolardan başlayan düşüş hareketinin Fibonacci geri çekilme analizinde yüzde 38,2 ve yüzde 50 seviyeleri, toparlanma açısından önemli hedef bölgeler olarak değerlendiriliyor.

ALTINDA 3 BİN 564 DOLAR DESTEĞİ İZLENİYOR

Altının 3 bin 602 dolar seviyesindeki direnci büyük ölçüde aşmasının ardından 3 bin 564 dolar seviyesi önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması halinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi ve fiyatların 3 bin 663-3 bin 712 dolar aralığına doğru ilerlemesi beklenebilir. Ancak 3 bin 564 dolar desteğinin kırılması durumunda altının yeniden 3 bin 503 dolar seviyesine doğru gerileme ihtimali bulunuyor.

GRAM ALTIN 5 BİN 877 TL SEVİYESİNDE

Küresel piyasalarda ons altındaki yükseliş, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. 23 Kasım 2026 Pazartesi günü TSİ 07.21 itibarıyla gram altın 5 bin 836,70 TL alış, 5 bin 877,96 TL satış fiyatından işlem gördü. Gram altın, yükselişe rağmen 6 bin TL seviyesinin altında kaldı. Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın ise cuma günü 9 bin 700 lira seviyelerine kadar gerileşmişti. Gram altın ile birlikte yükselim trendine giren çeyrek, 10 bin 232 seviyelerine kadar çıktı.