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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine yönelik eleştiriler arttı. Sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşmesiyle birlikte, olağanüstü seçimli genel kurulda yaşanan bir olay yeniden hatırlandı.

Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği kongrede kürsüye çıkan Gizem Özcan, yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekmişti. Yıldırım'ın geçmişteki açıklamalarını ve seçim sürecindeki tutumunu sert sözlerle eleştiren Özcan'ın konuşması, Fenerbahçe'nin yaşadığı son puan kaybının ardından yeniden paylaşılmaya başlandı.

"8 SENEDİR NEREDESİNİZ SAYIN AZİZ YILDIRIM?"

Gizem Özcan, kongredeki konuşmasına Aziz Yıldırım'ın geçmişte yaptığı bir açıklamayı hatırlatarak başlamıştı. Özcan, "Bitti Ali bitti, benim bundan sonra Fenerbahçe'ye bir şey olma şansım yok dediniz, yine buradasınız, hoş geldiniz Sayın Aziz Yıldırım" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım'ın yeniden aday olma gerekçesini de sorgulayan Özcan, bu kararın çocukların değil, dostlarının üzülmemesi için alındığını savunmuştu. Özcan, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ve Hakan Safi'ye yönelik birlik çağrısını ise "Bugün Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç ve Sayın Hakan Safi'ye gelin birleşelim diyor. 8 senedir neredesiniz Sayın Aziz Yıldırım?" sözleriyle eleştirmişti.

"BIRAKACAĞINIZ BORÇLARI HAKAN SAFİ Mİ ÖDESİN?"

Konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden birinde Hakan Safi üzerinden Aziz Yıldırım'a yüklenen Özcan, "Hakan Safi'ye gel 1 sene sonra aday ol diyorsunuz sebebi bırakacağınız borçları bu kez de Hakan Safi mi ödesin istiyorsunuz?" sözleriyle tepki göstermişti.

Özcan'ın kulübün mali geleceğine ilişkin bu eleştirisi, Fenerbahçe'nin ligde yaşadığı son gelişmelerin ardından yeniden hatırlanan açıklamalar arasında yer aldı.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Kongrede Nihat Özdemir ve Tahir Kıran üzerinden de Aziz Yıldırım'a eleştiriler yönelten Gizem Özcan, eski başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yönetimine teşekkür etmişti. Ali Koç'un başkanlık görevinin ardından da kulübe destek verdiğini belirten Özcan, "Sayın Aziz Yıldırım'dan göremediğimiz eski başkan nasıl olunur anlayışını gösterdiği için ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının sonunda kongre üyelerine Hakan Safi'ye destek verme çağrısında bulunan Özcan'ın o gün yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile arasındaki puan farkının 11'e yükselmesiyle yeniden tartışılmaya başlandı.

KONGREDEKİ SÖZLERİ YENİDEN PAYLAŞILIYOR

Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği kongrede yaptığı çıkışla dikkat çeken Gizem Özcan'ın konuşması, sarı-lacivertli takımın son dönemde aldığı sonuçların ardından yeniden dolaşıma girdi. Özellikle Yıldırım'ın yönetim anlayışına ve kulübün geleceğine ilişkin yönelttiği sorular, Fenerbahçe'deki son gelişmelerle birlikte yeniden gündeme taşındı.