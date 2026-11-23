Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceği tartışma konusu oldu. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Alman futbolcuyla ocak ayında yollarını ayırmayı değerlendiriyor. 2025 yazında Galatasaray'a transfer olan Sane'nin performansının teknik heyeti memnun etmediği öne sürüldü.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Sane'nin takımdaki geleceğine ilişkin soru işaretleri, Samsunspor karşılaşmasının ardından daha da arttı. Galatasaray'da önemli eksikler bulunmasına rağmen Alman futbolcunun mücadeleye yedek kulübesinde başlaması dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk'un bu tercihinin, Sane'ye duyulan güvenin azalmasından kaynaklandığı yorumları yapıldı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olan 30 yaşındaki futbolcu, yaptığı top kayıplarıyla da eleştirilerin hedefi oldu.

16 MAÇTA GOL VE ASİST KATKISI YOK

Haberde yer alan istatistiklere göre Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 karşılaşmada toplam 591 dakika süre aldı. Alman yıldız, söz konusu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı. Beklentilerin altında kalan performansının ardından Sane'nin ocak ayındaki transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulüpten futbolcunun geleceğine ilişkin resmi bir ayrılık açıklaması yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

İlgili Haberler