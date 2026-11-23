Aslanın arandığı bölgede aslan maskesi takıp gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sarıyer'de kayıp aslan aranırken bir kişinin aslan maskesiyle bölgede dolaşıp poz vermesi tepki çekti.
İstanbul Sarıyer'de kayıp aslanı arama çalışmaları sürerken, bölgede bir kişinin aslan maskesi takarak dolaşıp poz vermesi tepki çekti. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.
Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi
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