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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Boğazköy Barajı'na dökülen derenin kırsal Hamzabey Mahallesi yakınlarındaki bölümünde biriken çöpleri iş makinesiyle temizlemeye başladı.

Çalışmalar sırasında çöplerin arasında yarı çıplak halde bir erkek cesedi bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

25 EKİM'DEN BERİ ARANAN EMRAH GEDİK OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Durmuş ile İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinde, cesedin 25 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Emrah Gedik'e ait olduğu tespit edildi.

ABLASI KARDEŞİNİN CENAZESİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kardeşinin bulunduğunu öğrenerek olay yerine gelen Medine Gedik, Emrah Gedik'in cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Gedik'in yarı çıplak halde bulunan cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Emrah Gedik'in nasıl hayatını kaybettiği henüz belirlenemezken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı