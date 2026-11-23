Bomba iddia! Acun Ilıcalı Süper Lig'den takım alıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiltere'de Hull City ve Slovenya'da Maribor kulüplerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Acun Ilıcalı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü televizyoncu ve iş insanının bu kez Türkiye'ye yöneldiği ve Süper Lig'den bir futbol kulübü satın alma düşüncesinin bulunduğu öne sürüldü.
- Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den bir takım satın alma fikrini değerlendirdiği iddia edildi; iddiaya ilişkin resmi açıklama veya doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
- Ilıcalı'nın ilgilendiği Süper Lig kulübüne dair herhangi bir isim paylaşılmadı.
- Ilıcalı Ocak 2022'de Championship ekibi Hull City'yi, 2024 yılında Slovenya'nın Maribor kulübünü satın aldı.
Futbol dünyasındaki yatırımlarını yurt dışına taşıyan Acun Ilıcalı'nın yeni hedefinin Türkiye olabileceği iddia edildi. İngiltere ve Slovenya'da kulüp yatırımları bulunan Ilıcalı'nın, Süper Lig'den bir takım satın alma fikrini değerlendirdiği öne sürüldü.
Ancak iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ilıcalı'nın herhangi bir Süper Lig kulübüyle görüşmelere başladığına yönelik doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor.
HANGİ TAKIMI SATIN ALACAĞI BİLİNMİYOR
Ortaya atılan iddianın ardından gözler Acun Ilıcalı'nın ilgilenebileceği kulüplere çevrildi. Ancak ünlü iş insanının hangi Süper Lig takımını satın almayı düşündüğüne ilişkin herhangi bir isim paylaşılmadı.
Bu nedenle olası yatırımın hangi kulübü kapsayacağı ve satın alma düşüncesinin somut bir adıma dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.
İLK YATIRIMINI HULL CITY'YE YAPTI
Acun Ilıcalı, futbol kulübü sahipliği alanındaki ilk büyük yatırımını İngiltere'de gerçekleştirdi. Ocak 2022'de Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Ilıcalı, böylece İngiliz futboluna adım attı. Hull City yatırımıyla birlikte futbol dünyasındaki faaliyetlerini genişleten Ilıcalı, daha sonra Avrupa'da başka kulüplerle de ilgilenmeye başladı.
İKİNCİ ADRESİ MARIBOR OLDU
Ilıcalı, 2024 yılında Slovenya'nın köklü kulüplerinden Maribor'a yatırım yapma kararı aldı. Kulübü seçmeden önce farklı seçenekleri değerlendirdiğini belirten iş insanı, Maribor'un hedeflerine uygun bir proje olduğunu açıklamıştı. Nisan 2026'da ise Maribor'daki hisselerini satacağı yönünde haberler çıktı. Ilıcalı, söz konusu iddiaları yalanlayarak kulübün geleceğine odaklandıklarını duyurdu.
GÖZLER ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASINDA
Hull City ve Maribor'un ardından Süper Lig'den de bir takım satın alabileceği öne sürülen Acun Ilıcalı'nın bu konuda nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Ünlü iş insanının Türkiye'de kulüp satın alma düşüncesi bulunduğuna yönelik iddia henüz resmi olarak doğrulanmazken, hangi takımın gündeme gelebileceği de belirsizliğini koruyor.